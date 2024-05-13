هبوط النفط والذهب عالميا

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود، وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو، ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، إلى 82.53 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 23 سنتًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.



ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام الحالي.



وتوقع محللون أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، ما يدعم الدولار.



وفي السياق، هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة.



وبحسب "بلومبيرغ"، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2354.77 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأوقية.



وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.



