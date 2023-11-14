الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هبوط شديد للدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عام مقابل الين

USD-CNY-forex
الدولار مقابل الين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين الياباني، الاثنين، مقتربا من المستوى الرئيسي البالغ 152، قبل أن يهبط بشدة وسط موجة من التداول بقيمة 3.45 مليار دولار في عقود خيارات مستحقة، الأسبوع الجاري.

اضافة اعلان

 

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار في وقت لاحق وسط توقعات بأن البيانات الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها، الثلاثاء، ستبقي عوائد سندات الخزانة منخفضة مع توقع السوق انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة رفع أسعار الفائدة.

 

وقال محللون إن الدولار ارتفع في وقت مبكر من الجلسة إلى 151.92 ين، وهو أعلى مستوى، منذ أكتوبر 2022، قبل حوالي 20 دقيقة من انتهاء أجل عقود خيارات بقيمة 1.25 مليار دولار عند سعر 152 دولارا.

وانخفض الدولار فجأة إلى 151.20 بعد دقائق من الموعد النهائي لسعر التنفيذ في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش).

 

وقال المحللون إن عقود خيارات أخرى بقيمة 2.2 مليار دولار من المقرر أن ينتهي أجلها، الأربعاء.

 

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 151.680 ين. وانخفض الين 14 بالمئة تقريبا مقابل الدولار حتى الآن، العام الجاري، نقلا عن رويترز.

 

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.09 بالمئة إلى 105.64.

وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0697 دولار مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تعديل في المناصب الرئيسية في الحكومة البريطانية أجراه رئيس الوزراء، ريشي سوناك.

 

وارتفعت العملة البريطانية نحو 0.44 بالمئة إلى 1.2279 دولار، كما صعدت نحو 0.27 بالمئة مقابل اليورو عند 87.14 بنس تقريبا بعد أنباء عن تغييرات في تشكيلة الحكومة البريطانية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
169831261417575646

أسعار النفط تواصل الهبوط بعد 3 أسابيع من التراجع

منذ24 ساعة
نفط عراقي

بسبب القمة العربية.. العراق تتجه لتخفيض إنتاجها النفطي

12 تشرين الثاني 2023
133759Image1-1180x677_d

النفط عند أقل مستوى في 3 أشهر

08 تشرين الثاني 2023
قثع

الفجوة تتسع في سعر الدولار.. ماذا يحدث للجنيه المصري؟

25 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
169831261417575646

أسعار النفط تواصل الهبوط بعد 3 أسابيع من التراجع

13 تشرين الثاني 2023
نفط عراقي

بسبب القمة العربية.. العراق تتجه لتخفيض إنتاجها النفطي

12 تشرين الثاني 2023
تعبيرية

التبادل المعرفي يعزز الابتكار في أسواق التمويل الإسلامي

11 تشرين الثاني 2023
العلم الأميركي

من مستقرة إلى سلبية.. وكالة موديز تخفض نظرتها الائتمانية للولايات المتحدة

11 تشرين الثاني 2023
نفط الاردن

النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

08 تشرين الثاني 2023
62

أسعار السجائر الشعبية في مصر ترتفع بنسبة تصل إلى 33%

08 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

هل استفاد الأردن من ضربة أكتوبر؟

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون يقدرون

سميح المعايطة |اليوم

أميركا في الجانب الخاطئ من التاريخ

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ18 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 