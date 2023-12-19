الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل ترتفع أسعار النفط جراء تعطل الشحن بالبحر الأحمر؟

سفن شحن في البحر الاحمر
سفن في البحر الاحمر

أكد بنك جولدمان ساكس أن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ إن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.

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وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي، ما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.


وقال البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين "نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية الطويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة سبعة ملايين برميل يوميا (شمالا وجنوبا) سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل بمقدار ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل".-رويترز

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