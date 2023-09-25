الإثنين 25 أيلول 2023
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هل يجب فرض "ضريبة المناخ" على الدول الغنية بالنفط؟

هل يجب فرض "ضريبة المناخ" على الدول الغنية بالنفط؟

BBC News عربي
غوردن براون
غوردن براون
غوردن براون
Getty Images
غوردن براون اتهم زعماء العالم بأنهم "قصروا إلى حد كبير" في جهودهم الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون
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قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إنه يجب على الدول النفطية الغنية في العالم أن تدفع ضريبة عالمية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ.

 

وقال إن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والنرويج استفادت من "الطفرة" غير المتوقعة العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط.

 

ويرى براون أن الضريبة، التي يتوقع أن تبلغ عوائدها 25 مليار دولار، ستعزز احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق المناخ للدول الفقيرة.

 

وتأتي تعليقات براون قبل قمة المناخ التي ستعقد في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني ال مقبل.

 

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حديثه في قمة "الطموح من أجل المناخ" التي عقدت الأسبوع الماضي في نيويورك، إلى أن زعماء العالم لا يبذلون إلا جهودا "محدودة للغاية" للحد من انبعاثات الكربون.

 

ودعا أكبر الدول المصدرة للانبعاثات في العالم إلى الاتفاق على ميثاق تضامن مناخي لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصادات الناشئة.

 

وقال براون إن خطته ستحول دون حدوث حالة من الجمود والانهيار المحتمل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، وهي إحدى أغنى الدول المنتجة للنفط.

 

وأضاف أن "الدول النفطية" جنت "أرباحا لا يمكن تصورها" من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت العوائد النفطية لأغنى خمس دول – ومن بينها الكويت - في عام 2022.

شعار منظمة أوبك
Getty Images

ارتفاع أسعار النفط جعل الملايين يعانون من الفقر

ونقلا عن إحصاءات جمعية الطاقة الدولية، قال براون إن إيرادات النفط والغاز العالمية ارتفعت من 1.5 تريليون دولار قبل وباء كوفيد إلى 4 تريليونات دولار بشكل غير مسبوق.

 

وأضاف "إذا وضعنا هذه الأرقام الاستثنائية في السياق، فسنجد أن أربعة تريليونات دولار تعادل 20 ضعف ميزانية المساعدات العالمية بأكملها. وهذا دخل كبير للغاية لدرجة أنه يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأكمله".

 

وقال: "هذه الدول المنتجة لم تفعل شيئا حرفيا لجني هذه المكاسب غير المسبوقة. إنها تمثل واحدة من أكبر عمليات تحويل الثروة على الإطلاق من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية".

 

وأضاف براون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان العامل الرئيسي وراء احتمال دفع 141 مليون شخص إضافي في العالم إلى الفقر المدقع، وهذا هو النطاق المرتفع الذي حددته دراسة علمية أجريت في وقت سابق من هذا العام.

 

ودعا براون الدول النفطية الغنية إلى المساهمة بنسبة 3 في المئة من عوائد صادراتها، أي ما يعادل إجمالي 25 مليار دولار في عام 2022، قائلا "هذا أقل ما يمكنها فعله".

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق - مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي وسفير منظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية - إن تبعات ذلك ستكون كبيرة.

 

وأضاف "سنمنح الدول التي مزقتها الأزمات الأمل، وهذا ما غاب في قمم المناخ الأخيرة".

BBC News عربي
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