الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة؟

ارتفاع أسعار الفائدة - (تعبيرية)
ارتفاع أسعار الفائدة - (تعبيرية)
تتضارب التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من عدمه في اجتماعه المرتقب خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبينما تشير بيانات التضخم الجديدة CPI إلى أن الفيدرالي الأميركي قد انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة وأنه قد يبدأ بخفضها إلا أن مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تستبعد رفع الأسعار.اضافة اعلان

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم بلغ 3.2% في عام 2023 حتى تموز/ يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم أعلى من الزيادة البالغة 3.0% المسجلة في شهر حزيران/ يونيو، إلا أنه أقل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا حدوث ارتفاع بنسبة 3.3%.

وقال توم لي من مؤسسة المالية في نيويورك (Fundstrat): "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة الارتفاع". "أعتقد أن البنك سينظر في تخفيض سعر الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. لا يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد أسعار الفائدة، ولكن إذا انخفض التضخم، فعليه خفض أسعار الفائدة، وإلا فإنه يقيد الاقتصاد بدرجة أكبر".

ومع اقتراب اجتماع السياسة النقدية التالي الذي ينعقد بعد ما يزيد على شهر، يتوقع غالبية المتداولين وقفة أخرى في رفع أسعار الفائدة.

لكن المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، قالت في وقت سابق، إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من أجل استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.

وأضافت بومان: "يرجّح أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لوضع التضخم على المسار الهبوطي، الذي تستهدفه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، البالغ 2%".

وتابعت: "كانت القراءة الأخيرة لانخفاض التضخم إيجابية، لكنني سأبحث عن دليل ثابت على أن التضخم يسير في مسار صحيح للوصول إلى هدفنا البالغ 2%، حيث إنني أفكر في المزيد من الزيادات في الأسعار، والمدى الزمني الذي لا بد فيه أن يبقى معدل الفائدة الفيدرالية عند مستوى متشدد. سأراقب أيضاً علامات التباطؤ في إنفاق المستهلكين، والإشارات التي تفيد أن ظروف سوق العمل آخذة في التراجع".

يشار إلى أن الزيادة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تموز/ يوليو رفعت معدل الفائدة إلى نطاق من 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

وأظهر التقدير المتوسط لأحدث التوقعات الفصلية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي نُشرت في حزيران/ يونيو الماضي، زيادتين إضافيتين للفائدة هذا العام، فقد تحقق أول هذه التوقعات من خلال الزيادة في الشهر الماضي. (وكالات)

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا 10 آب 2023

rice-1688704930

ارتفاع أسعار الأرز يضر مليارات الأشخاص في آسيا وأفريقيا 10 آب 2023

SOIN0521188_1560x880_desktop

الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة لقطاع العملات المشفرة 09 آب 2023

the-top-10-most-popular-online-payment-solutions-5e9978d564973

كيف تختار طريقة الدفع المناسبة بأمان؟ 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رفع أسعار الفائدة

كيف تؤثر سياسات رفع الفائدة على اقتصادك الشخصي؟

منذ5 ساعة
الروبل الروسي

الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ مارس 2022

05 آب 2023
-1x-1 (2)

ضغوط السندات الأمريكية تطفئ بريق الذهب

31 تموز 2023
gold-likely-to-consolidate-ahead-of-the-us-fomc-decision

صعود الذهب مع ترقب المتعاملين مؤشرات بشأن سعر الفائدة

26 تموز 2023
اقرأ أيضا
رفع أسعار الفائدة

كيف تؤثر سياسات رفع الفائدة على اقتصادك الشخصي؟

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_b8ce2686bfe16f44b66ba31d82be0761

29 % زيادة بالسفر عبر شركات الطيران في الشرق الأوسط

12 آب 2023
بورصة-نيويورك

عمالقة التكنولوجيا توقف صعود الأسهم الأميركية

12 آب 2023
العلم السعودي والإيراني

مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لإقامة الاستثمارات السعودية في بلادنا

12 آب 2023
istockphoto-465463337-612x612

تعرّف على أفضل الدول للعمل فيها كمغترب!

12 آب 2023
220728162420-china-us-what-matters

ما هي سيناريوهات "الرد الصيني" بعد "ضربة حظر الاستثمار الأميركي" ؟

12 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ20 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 