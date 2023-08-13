هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة؟

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تتضارب التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من عدمه في اجتماعه المرتقب خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وبينما تشير بيانات التضخم الجديدة CPI إلى أن الفيدرالي الأميركي قد انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة وأنه قد يبدأ بخفضها إلا أن مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تستبعد رفع الأسعار.وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم بلغ 3.2% في عام 2023 حتى تموز/ يوليو الماضي.وعلى الرغم من أن هذا الرقم أعلى من الزيادة البالغة 3.0% المسجلة في شهر حزيران/ يونيو، إلا أنه أقل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا حدوث ارتفاع بنسبة 3.3%.وقال توم لي من مؤسسة المالية في نيويورك (Fundstrat): "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة الارتفاع". "أعتقد أن البنك سينظر في تخفيض سعر الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. لا يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد أسعار الفائدة، ولكن إذا انخفض التضخم، فعليه خفض أسعار الفائدة، وإلا فإنه يقيد الاقتصاد بدرجة أكبر".ومع اقتراب اجتماع السياسة النقدية التالي الذي ينعقد بعد ما يزيد على شهر، يتوقع غالبية المتداولين وقفة أخرى في رفع أسعار الفائدة.لكن المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، قالت في وقت سابق، إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من أجل استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.وأضافت بومان: "يرجّح أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لوضع التضخم على المسار الهبوطي، الذي تستهدفه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، البالغ 2%".وتابعت: "كانت القراءة الأخيرة لانخفاض التضخم إيجابية، لكنني سأبحث عن دليل ثابت على أن التضخم يسير في مسار صحيح للوصول إلى هدفنا البالغ 2%، حيث إنني أفكر في المزيد من الزيادات في الأسعار، والمدى الزمني الذي لا بد فيه أن يبقى معدل الفائدة الفيدرالية عند مستوى متشدد. سأراقب أيضاً علامات التباطؤ في إنفاق المستهلكين، والإشارات التي تفيد أن ظروف سوق العمل آخذة في التراجع".يشار إلى أن الزيادة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تموز/ يوليو رفعت معدل الفائدة إلى نطاق من 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.وأظهر التقدير المتوسط لأحدث التوقعات الفصلية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي نُشرت في حزيران/ يونيو الماضي، زيادتين إضافيتين للفائدة هذا العام، فقد تحقق أول هذه التوقعات من خلال الزيادة في الشهر الماضي. (وكالات)