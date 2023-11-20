الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

19 % ارتفاع دخل ABC والأرباح الصافية تبلغ 183 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية
 أعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) - المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز "ABC" - عن النتائج المالية للربع الثالث والأشهر التسعة  الأولى من العام 2023.اضافة اعلان
واصل بنك ABC أداءه القوي، مدفوعا بالنمو القوي للأعمال الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 19 %، على أساس سنوي. وحافظت مستويات كفاية رأس المال والسيولة على قوتها. وحقق البنك زيادة بنسبة 61 % في الأرباح الصافیة العائدة على مساهمي الشركة الأم على أساس سنوي، لتصل إلى 183 ملیون دولار أميركي.
حصد البنك خلال هذه الفترة، عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لجهوده والتزامه بتقديم تجربة مصرفية فريدة للشركات والأفراد. كما حصل بنك ABC على جائزة "أفضل بنك للشركات في البحرين"، ضمن جوائز يوروموني للتميز"، وكانت هذه الجائزة تتويجًا لجهود البنك في تقديم مبادرات رقمية رائدة وقيامه بأدوار بارزة في الصفقات الرئيسية بين البنوك. وعلاوة على ذلك، فاز بنك "إلى"، ذراع التجزئة الرقمي لبنك ABC المتوفر عبر الأجهزة الذكية فقط، بجائزة "أفضل بنك رقمي للأفراد" للعام الثالث على التوالي، حيث فاز بجميع الجوائز الست للبحرين من قبل جوائز جلوبال فاينانس للعام 2023.
وقال السيد الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: "نحن سعداء للغاية بالأداء المتميز للمجموعة العام الحالي، حيث اكتسب تنفيذ استراتيجيتنا المحدثة زخما قويًا. ما تزال الميزانية العمومية للمجموعة سليمة وقوية، مع نسب رأسمال وسيولة قوية. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم الكبير، بينما نتقدم بثبات في رحلتنا الاستراتيجية لبناء "بنك المستقبل".
وبلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من العام 2023، مبلغًا قدره 62 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 41 % مقارنة بمبلغ 44 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي. وقد كان الأداء الربع سنوي للبنك متوافقًا مع الأداء السنوي للعام الحالي كما هو موضح أدناه.
وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 0.02 دولار أميركي، مقارنة مع 0.01 دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم، ربحًا قدره 65 مليون دولار أميركي مقارنة بخسارة قدرها 6 ملايين دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أداء الأعمال للأشهر التسعة الأولى من العام 2023
 بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مبلغًا قدره 183 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 61 % مقارنة مع 114 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للنمو الكبير في أعمالنا الأساسية عبر العديد من الأسواق الرئيسية والإدارة الحصيفة لمخاطر معدلات الفائدة في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.
كما بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية، 0.06 دولار أميركي، مقارنة مع 0.04 دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم، ربحًا بقیمة 174 مليون دولار أميركي، مقارنة بخسارة قدرها 109 ملايين دولار أميركي مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. نشأت الخسارة متأثرة بتحويل العملات الأجنبية في الشركات الخارجية التابعة للمجموعة، والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون. ومع ذلك، في الفترة الحالية، انخفضت هذه التحركات بشكل كبير على أساس صاف مع تعزيز الريال البرازيلي، والتحركات الإيجابية في تقييمات السوق العادلة لمحفظة سنداتنا التي عوضت تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وبلغ مجموع الدخل التشغيلي 943 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 19 % مقارنة بمبلغ 791 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي في الأعمال الأساسية وأسعار الفائدة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية البالغة 554 مليون دولار أميركي بنسبة 12 % مقارنة مع 494 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لمزيج من الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات التحول، مما دعم نمو الأعمال والزيادة العامة في معدلات التضخم. ونظرًا لزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 19 % على أساس سنوي، فإن المجموعة لديها دخل إيجابي راجع إلى زيادة نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو التكاليف بنسبة 7 % نتيجة تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل. وما تزال المجموعة تركز على ضبط التكاليف مع مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي والمبادرات الاستراتيجية لبناء "بنك المستقبل".
الميزانية العمومية
 بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,211 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 4,095 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 3 % بشكل أساسي عن الأرباح الإضافية بعد توزيع الأرباح.
كما بلغ مجموع الموجودات 41.3 مليار دولار أميركي في نهاية الفترة الحالية، مقارنة مع 36.6 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 13 % نتيجة لنمو الأعمال وإجراءات إدارة المحافظ.
وحافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند
 15.4 %، نسبة الفئة الأولى من رأس المال
13.7 %. بلغت تغطیة السیولة 247 % ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 122 %.
ويعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، والمتواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات، وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة، ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" المتوفر عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.
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