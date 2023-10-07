2.3 % ارتفاع قيمة التمويل الإسلامي في السعودية

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أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية 2.3 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، لتسجل أكثر من 47 مليار ريال.وأوضحت البيانات بأن قيمة عقود التمويل الإسلامي في السعودية ارتفعت لتصل إلى 2.079 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، وبذلك، تبلغ قيمة التمويل المتوافق الإسلامي في الربع الثاني حوالي 47.25 مليار ريال.وعلى أساس سنوي أيضا، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة11.1 % وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع الثاني من 2022، والذي سجل 1.871 تريليون ريال حينذاك.وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز Moodys، أكدت خلال تقريرها الشهري، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC ستعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتمويل الإسلامي على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أفادت موديز بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستصبح مصدرا أكثر أهمية في سوق الصكوك، مع توسع ميزانيتها العمومية. وأضافت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأنه من المُرجح أن تقوم الشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي بتمويل بعض هذا النمو المستقبلي للمملكة من خلال الأوراق المالية والسندات المغطاة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على التمويل بالجملة المتوافق مع الشريعة الإسلامية والدعم الحكومي حتى الآن.وإلى جانب ذلك، أشارت موديز إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المزيد من البنوك في استخدام تسهيلات شراء الرهن لتحرير ميزانياتها العمومية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري السعودية SRC .وكان رئيس البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري أكد أن السعودية هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث يتجاوز إجمالي الأصول 3.1 تريليون ريال سعودي (830 مليار دولار). كما توقعت موديز في تقرير آخر أن تشهد صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموا قويا، مدفوعا بقدرتها الاستثمارية العالية بسبب السيولة الوفيرة من أسعار النفط المواتية.وتوسع قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي بنسبة 61 % في عام 2021، لكنه يمثل 0.8 % فقط من قطاع التكنولوجيا المالية العالمي للتمويل التقليدي. وأضافت موديز: "نتوقع أن يستمر القطاع في النمو مع ميل الأنظمة المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا بشكل متزايد نحو القواعد المصرفية "المفتوحة" التي تسهل الابتكارات في التمويل الرقمي".وتقع معظم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا، وتستضيف 59 % من عمليات التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية.ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل مواتية، مثل الدعم التنظيمي القوي للاقتصاد الإسلامي، والعدد الكبير من السكان المسلمين (باستثناء المملكة المتحدة)، والقطاعات المصرفية الإسلامية المتقدمة، وتوافر المواهب التي تدعم تطوير التمويل الإسلامي.ومن بين اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة Beehive، وهي منصة إقراض من نظير إلى نظير مقرها دبي تقدم تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل، التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل وحلول التكافل.وسيستمر نمو القطاع في التركيز في البلدان التي لديها دول مصرفية إسلامية راسخة، ولكن من المتوقع أن يظل قويا في الأسواق الإسلامية غير الأساسية، مثل المملكة المتحدة، حيث يقود السكان المسلمون الطلب.-(وكالات)