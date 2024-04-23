الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

35.6 % تراجع الصادرات الإسبانية للاحتلال

علم إسبانيا
علم إسبانيا
أكد نادي المصدرين الإسبان تراجع الصادرات الإسبانية للاحتلال الإسرائيلي بنسبة 35.6% في شباط/ فبراير الماضي مقارنة بالسنة الماضية.
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وأضاف النادي أن الصادرات الإسبانية للاحتلال تراجعت بنسبة 32% في كانون الثاني/ يناير الماضي.
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