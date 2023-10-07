60 مليار جنيه حجم إصدارات الصكوك في مصر

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قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدارات الصكوك في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الحالي بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي أن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية عالميا بلغت نحو 3.25 تريليون دولار في كانون الثاني 2023.وصرح البلتاجي، خلال المؤتمر الإقليمي الأول، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي اليوم تحت عنوان أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، موضحا وجود نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة ، وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الأصل، وكانت من نوع الاجارة.أوضح البلتاجي أن الصكوك بمعناها العام هي أداة ظهرت عام 1983 كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية وهي خاصة بملكية مشروعات وتعتمد على مشروع معين.وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.وبحسب البلتاجي تعد الصكوك أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء.إلى ذلك، أكد محمد معيط وزير المالية، إن النجاح الذي تحقق للإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، يعد بمثابة “رسالة ثقة” قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات.جاء ذلك في كلمة لمعيط ألقاها نيابة عنه مستشار وزير المالية محمد حجازي في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.وأضاف، أن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها، والتي تتجاوز 30 % سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال. وأضاف: "لا شك أن الظروف الدولية الضاغطة حالياً، قد ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية، كأحد بدائل التمويل الفعالة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فيها، والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية، في ظل حالة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية حالياً، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة".وتابع وزير المالية: "لعل تجربتنا في مصر تحمل الكثير من الدلالات ذات المغزى، الجديرة بالتأمل لنا ولمجتمع المهتمين بالصكوك".وأردف: "لقد بدأ في مصر حوار مجتمعي ممتد عن الصكوك من كافة جوانبها منذ بداية الألفية الجديدة، شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل، والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، ورموز المجتمع، وذلك على فترات متفاوتة، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى توافق عام في مصر حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد ترجم كل ذلك في صياغة "قانون الصكوك السيادية" وهو القانون (138) في عام 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022، حيث وفر هذا القانون مظلة تشريعية فتحت الباب أمام دخول مصر سوق التمويل الإسلامي العالمي".-(وكالات)