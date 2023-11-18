8 مليارات دولار إصدارات الصكوك المستدامة في 9 أشهر

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كشف محلل تصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز غلوبال، الدكتور محمد دمق، أن حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 قد وصل إلى 8 مليارات دولار.وأضاف، على هامش طاولة مستديرة أجرتها “S&P GLOBAL” غلوبال في دبي، أن هذا الرقم هو ضعف حجم الصكوك من النوع نفسه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح دمق، أن هناك توافقا طبيعيا بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، وأيضا يوجد تشابه في الصكوك الخضراء والصكوك المستدامة.وأشار، إلى أن البنوك التي تعمل بالتمويل الإسلامي كصناعة ستلعب دورا في تمويل التحول المناخي وتمويل التحول في مجال الطاقة.وأوضح، أنه بالنظر إلى هيكل صناعة التمويل الإسلامي فإنها تتركز في الدول المصدرة للنفط، حيث توصلت العديد من هذه الدول إلى خطط واستراتيجيات لتحسين هيكل اقتصادها وزيادة استدامة الاقتصاد، وسيجد جزء من هذه المشاريع طريقه بشكل طبيعي إلى البنوك الإسلامية في السوق.وقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز غلوبال: “إن المخاطر تشبه إلى حد كبير المخاطر بشكل عام في أسواق رأس المال بمعنى أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر وانخفاض شهية المستثمرين، قد يكون لها تأثير على النمو الإجمالي لسوق الصكوك”.وأضاف، أنه بالقياس على العملة المحلية فإنه منذ بداية العام انخفض الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا نظراً لأن السعودية أصدرت صكوكا بكميات أقل بالعملة المحلية، لكن عند القياس بالعملة الأجنبية، فإن إصدارات الصكوك شهدت زيادة منذ بداية العام على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة لأن بعض المصدرين يجدون فرصة للاستفادة من السوق.والصكوك هي أداة دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو شهادة ائتمان استثمار إسلامية. وقد تم تطويرها لتلبية حاجة المستثمرين الراغبين في التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذين يلتزمون بالمبادئ الإسلامية ويتجنبون الفوائد على الأرباح.وقال محللون في قسم الأسواق العالمية الناشئة في يو بي إس: “إنها لا تدفع فائدة، ولكنها تدر دخلا للمستثمرين من خلال دفع حصة من أرباحها أو دخل الإيجار من خلال تضمين الأصول الأساسية، عادة في شكل أصول ملموسة، في هياكلها”.ويستمد العائد الذي يحصل عليه حاملو الصكوك من الربح الناتج عن البيع أو الإيجار أو كليهما. وعلى عكس السندات التقليدية التي تنطوي على دفعات فائدة، تلتزم الصكوك بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال، التركيز على ترتيبات تقاسم الأرباح أو الهياكل المدعومة بالأصول.وفي المشهد الأوسع للدخل الثابت، اكتسبت الصكوك شعبية بين المستثمرين التقليديين أيضا، وفقا لبيانات من بنك يو بي إس.ويوضح المحللون: “معظم الصكوك الدولية مصممة على أنها “قائمة على الأصول”، مما يعني أن حاملي الصكوك ليس لديهم أي حقوق أو مطالبة تفضيلية على الأصول الأساسية”. “إن حاملي هذه الصكوك لا يتعرضون للأداء أو القيمة السوقية للأصول الأساسية”. وبدلا من ذلك، فإنهم معرضون لمخاطر الائتمان غير المضمونة للملتزم، الذي يكون مسؤولا عن سداد جميع المبالغ المستحقة على الصكوك.وقد أصبحت منتجات الصكوك مدرجة الآن في مؤشرات الائتمان التي تحظى بالمتابعة على نطاق واسع، مما يوفر خصائص دفاعية ومزايا تنويع ومواءمة مع مبادئ الاستثمار المستدام.وهناك 14 نوعا مختلفا من الصكوك. أكثر أنواع الصكوك شيوعا، وفقًا لـ يو بي إس، هي صكوك “الإجارة”.وتشمل الأنواع الأخرى الشائعة من الصكوك أيضا، صكوك المرابحة، وصكوك الوكالة، وصكوك المضاربة.ولا يختلف تعامل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل موديز وستاندرد آند بورز، مع الصكوك عندما يتعلق الأمر بتقييم مخاطر الأحداث الائتمانية. ووفقا لوكالة فيتش، بلغ معدل التخلف عن السداد التراكمي لجميع الصكوك المصدرة عالميا 0.24 % اعتبارًا من الربع الأول من العام 2023.وتتركز الجهات المصدرة للصكوك في البلدان التي فيها عدد كبير من السكان المسلمين. وتقود سوق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي أو عملات مجموعة العشرة الأخرى في الغالب عشر دول: البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والكويت، وماليزيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا.وتشمل هذه الجهات المصدرة الكيانات السيادية والشركات والمؤسسات المالية. ومن الجدير بالذكر، أن الدول المصدرة للنفط تلعب دورا مهما في إصدار الصكوك، ويمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط على حجم الصكوك الصادرة في السوق.ويظهر تحليل يو بي إس، أن جزء الصكوك من مؤشر جي بي مورغان (NYSE:JPM) للشرق الأوسط المركب (MECI) شهد عمليات سحب أقل من الجزء المصنف بي بي (LON:BP) بي من المؤشر في آذار (مارس) من العام 2020، وطوال العام الماضي والعام الحالي.وأشار المحللون، إلى أنه “عند مقارنتها بالسندات التقليدية، يبدو أن الصكوك تظهر سمات دفاعية. فمع تجاوز الطلب على الصكوك المعروض في كثير من الأحيان، غالبًا ما يكون المستثمرون الإسلاميون أقل ميل للخروج من ممتلكاتهم الحالية، بما في ذلك في أوقات التقلبات المتزايدة في الأسواق، حيث قد يجدون صعوبة في إعادة بناء مراكزهم في مرحلة لاحقة.”وتتقاسم أدوات الصكوك مخاطر مشتركة مع السندات التقليدية الصادرة عن الجهة نفسها، إضافة إلى المخاطر الفريدة لهياكل الصكوك. قد تنشأ هذه المخاطر بسبب التغييرات التنظيمية أو تتعلق بامتثال الأدوات للشريعة الإسلامية.وعلى وجه التحديد، تنشأ المخاطر إذا سعى الملتزم إلى التهرب من التزامه بدفع قيمة الصكوك في حالة اعتبار الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال فترة استحقاقها.لقد اكتسب سوق الصكوك الدولية، الذي اجتذب اهتمام المستثمرين الإسلاميين والتقليديين، شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة. ويفضل المستثمرون الإسلاميون الملتزمون بقيود الشريعة الإسلامية، إلى جانب المستثمرين التقليديين الذين يسعون إلى التنويع والإدراج في مؤشرات الائتمان، الصكوك، التي هي في الأساس أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية. -(وكالات)