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91 % من سكان الأردن متصلون بالإنترنت

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91 % من سكان الأردن متصلون بالإنترنت

أظهر تقرير لوحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن 91 بالمئة من الاردنيين متصلون بالإنترنت.

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وبحسب بيان لـ "إنتاج" اليوم الثلاثاء أشار التقرير إلى أن 77 بالمئة من الأشخاص في الأردن يفضلون الاتصال عبر الأجهزة الخلوية، مقارنة بـ 22 بالمئة يستخدمون أجهزة اللاب توب وأجهزة أخرى، وبلغت نسبة الذين يفضلون استخدام متصفح جوجل كروم 76 بالمئة، في حين بلغ حجم مستخدمي نظام الأندرويد في الأردن 79 بالمئة.


وبين أن حوالي 6.4 مليون شخص لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنسبة استخدام تصل إلى 56 بالمئة من سكان الأردن.


وأبرز التقرير بعض الاتجاهات المهمة بين الإناث في الأردن، إذ تبين أن النساء لا يفضلن بشكل كبير استخدام منصة "لينكد إن"، حيث سجلت نسبة استخدام 33 بالمئة.


وأظهرت البيانات تفضيلاً واضحًا لمنصة "سناب شات" بين الإناث، بنسبة استخدام تصل إلى 54 بالمئة، ما يجعلها المنصة المفضلة لديهن، ويحظى "انستغرام" بشعبية كبيرة بين الإناث بنسبة استخدام 50 بالمئة، في حين بلغت نسبة استخدام الإناث لمنصة اكس في الأردن 37 بالمئة. 


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