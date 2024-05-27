"xAI" التابعة لماسك تجمع 6 مليارات دولار لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي

جمعت شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك 6 مليارات دولار في جولة تمويل من السلسلة "بي" (B) بدعم من شركتي رأس المال الجريء "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz) و"سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital).

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وعادة ما تجمع الشركات تمويل السلسلة "بي" من المستثمرين المؤسسيين، مثل شركات رأس المال الجريء، من أجل زيادة قاعدة عملائها، وإيجاد أسواق جديدة، وتوسيع نطاق العمليات.



يأتي جمع التمويل، الذي أُعلن عنه في منشور بالمدونة يوم 26 مايو، بعد أقل من عام من الإعلان عن تدشين "إكس إيه آي" ويمثل أحد أكبر الاستثمارات في المجال الناشئ لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرتبط تطوير الذكاء الاصطناعي لدى ماسك ارتباطاً وثيقاً بـ"إكس دوت كوم"، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، حيث بدأت "إكس إيه آي" مع خدمة "غورك إيه آي" (Grok AI)، بحسب موقع بلومبرغ.



وكان ماسك من أوائل المؤيدين للذكاء الاصطناعي، إذ دعم "أوبن إيه آي" (OpenAI) قبل أن تطرح "تشات جي بي تي" في أواخر 2022. وانسحب لاحقاً من المشروع ودعا إلى التطوير الحذر للتكنولوجيا بسبب مخاطرها المحتملة.