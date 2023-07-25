أزمة "إبداع الكرك".. هل تفتح ملف معاناة قطاع الريادة الاجتماعية؟

هشال العضايلة

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الكرك- مع استمرار تجاهل ما يعانيه نادي إبداع الكرك من ضائقة مالية تهدد بإغلاقه، تبدو دعوات الاهتمام بمفاهيم الإبداع والابتكار محط تشكيك، وفق قائمين ومهتمين بالنادي اعتبروا أن "ترك النادي يواجه مصيره وحيدا يعكس حجم ما يعانيه قطاع الريادة الاجتماعية في الأردن من صعوبات، ودور القطاعين العام والخاص تجاه المسؤولية المجتمعية".في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، فإن إغلاق النادي الحتمي بات مسألة وقت إذا ما استمر الحال كما هو عليه، ومع الإغلاق ستتوقف خدماته المجانية عن أكثر من 500 شاب وشابة وطفل يرتادونه يوميا.ويعد نادي الإبداع بالكرك، مؤسسة أهلية تطوعية بدأت العمل قبل ثلاثة عشر عاما وهي المؤسسة الوحيدة في الأردن التي ترعى الموهوبين في سن مبكرة، وتتنوع برامجها التعليمية المجانية في مختلف المجالات وتشمل العلوم والتكنولوجيا والأدب والفنون وتنظيم دورات التصوير الفوتوغرافي والرسوم المتحركة والفن التشكيلي والموسيقى والذكاء الصناعي.الرئيس التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة، يقول إن النادي يواجه مصير الإغلاق بسبب أزمته المالية وغياب الدعم من الشركات المحلية والوطنية التي تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن نادي الإبداع- الكرك يقدم جميع برامجه المجانية التعليمية ضمن مختبرات علمية متقدمة لا يوجد مثيل لها حتى في بعض الجامعات.في تبيان لأهمية النادي ودوره الريادي المجتمعي، يشير الطراونة الى الأعداد الكبيرة التي استفادت من خدمات النادي، قائلا "النادي يقدم خدماته مجانا منذ العام 2010، واستفاد من برامجه أكثر من 27 ألف طفل وشاب وفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون والريادة، ورفدنا القطاع الخاص بكفاءات، ونجح البعض في تأسيس مشاريعهم الخاصة".كما أشار إلى حصول النادي ومنتسبيه على العديد من جوائز التقدير العلمية العالمية، مكتفيا بالقول "دعمنا المبدعين وعززنا القيم و الانضباط و الالتزام و الثقة بالنفس".ويصنف النادي لدى مجموعة من المؤسسات الدولية من بين أول 15 مؤسسة ريادية على مستوى العالم.الطراونة الذي يدرك دور النادي وأهمية استمراره، يتساءل "أين ذهبت الجهات التي تنادي بمفاهيم الريادة والإبداع والابتكار؟"، مشددا على ضرورة عدم اعتبار النادي كمؤسسة عادية تطلب الدعم.ولفت الى أن النادي يحتاج إلى 300 ألف دينار سنويا من أجل ضمان تنفيذ برامجه و التي تصل في أشهر الصيف إلى 14 دورة وبرنامجا تدريبا منوعا بدوام يومي، كما ينفذ سنويا مئات البرامج و خاصة في العلوم و التكنولوجيا.في ذات الشأن، تعاني محافظة الكرك من افتقارها للمراكز والأندية الشبابية، ما يعني أن إغلاق النادي سيعمق من المشكلة التي تنعكس آثارها على الأطفال والشباب بالمحافظة، والذين سيجدون أنفسهم يواجهون سيناريو اللعب بالشوارع.وتمنى الطراونة أن تقوم شركات بالكرك بدورها التنموي المجتمعي، معتبرا أن أرباح العديد من الشركات، تحققت من المجتمع وعلى هذه الشركات إعادة جزء بسيط من هذه الأرباح على شكل دعم مشاريع تنموية.ولفت إلى أن المسؤولية المجتمعية هي مفهوم يشير إلى التزام الشركات و الأفراد الأخلاقي بتحقيق الفوائد الاجتماعية والتنموية بما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام وتحسين جودة الحياة في المجتمعات و بالمقابل يساهم ذلك في بناء سمعة إيجابية للشركات والأفراد.واعتبر أن غياب أنظمة أو تشريعات تلزم الشركات على تقديم دعم لمؤسسات تقدم خدمات اجتماعية مجانا يترك هذه المؤسسات وحيدة أمام أي ضائقة، فيما يفهم طلب الدعم على أنه مساعدة، دون أن يؤخذ بعين الاعتبار ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات ضرورية لأبناء المجتمع.سندس الجراجرة إحدى الفتيات اللواتي استفدن من برامج النادي، تقول "النادي وفر البيئة الملائمة للإبداع والتميز وإطلاق كل الطاقة الكامنة في الشباب والشابات وحتى الأطفال من خلال برامج كثيرة ومتنوعة"، مشيرة إلى أنها تساهم وتشارك حاليا في برامج لتمكين المرأة وريادة الأعمال، مؤكدة على أهمية مشاركة كل شاب وشابة بالكرك ببرامج النادي كونه يوفر كل ما يمكن للتميز والإبداع.ويقول عضو الهيئة الإدارية للنادي المهندس قاسم المعايطة وهو من الداعمين للنادي إن النادي يوفر للشباب والشابات من أبناء محافظة الكرك والمحافظات القريبة ما لا توفره أي جهة أو مؤسسة أخرى من برامج متنوعة مختلفة وبشكل مجاني ولمختلف الأعمار، مشددا على أهمية توفير الدعم لنادي الإبداع لتفادي إغلاقه وتوقف برامجه وبالتالي قتل الإبداع والتميز والابتكار.ويرى رئيس المجلس العربي للموهوبين الدكتور عاطف كنعان والذي اطلع على تجربة النادي خلال زيارته مؤخرا، أن النادي يشكل حالة فردية وتميزا ليس على مستوى الأردن فقط بل وعلى مستوى الوطن العربي أيضا.ولفت إلى أن الدور الكبير الذي يقوم به النادي منذ أن انطلق في بداياته المبكرة قبل سنوات وحتى الآن هو دور مهم في رعاية المبدعين والموهوبين من الشباب والشابات والأطفال في مختلف المجالات العلمية والأدبية وتعزيز قيم الابتكار والريادة.وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن نادي الإبداع إحدى أهم المؤسسات الأهلية التطوعية على مستوى المحافظة، وربما على مستوى الأردن، لما له من دور كبير في الاهتمام بالشباب والشابات والأطفال وتوفير فرص التدريب والتميز للموهوبين منهم.وأشار إلى أن مسيرة النادي على مدى 13 عاما من العمل كانت مسيرة مشرقة ومتميزة ولاقت الاعتزاز على مستوى الوطن وخارج الوطن.وبين المعايطة أن النادي أصبح مقصدا للزوار من الشخصيات الوطنية والرسمية وحتى سفراء مختلف دول العالم للاطلاع على تجربته في الرعاية والاهتمام بالشباب والأطفال، مشددا على أهمية تقديم الدعم رسميا للنادي إضافة إلى قيام الشركات الكبرى بالمحافظة بدعم النادي حرصا على استمراره كون الجهود التي تبذل فيه كبيرة وتحتاج الى التكاتف الجماعي.في تقرير نشر سابقا في "الغد" حول دور المؤسسات والشركات بدعم المجتمع المحلي بالكرك، كانت فعاليات شعبية قد انتقدت هذه المؤسسات واعتبرت أنها "لا تتحمل أي مسؤولية تجاه المجتمع المحلي".وفيما طالبت الفعاليات بضرورة إلزام شركات مستفيدة من محافظة الكرك بتخصيص جزء من أرباحها لدعم المجتمع، أكد مصدر مسؤول بإحدى الشركات الكبرى بالكرك، أن الشركة ومثلها أغلبية الشركات تقدم سنويا دعما ماليا ضمن المسؤولية المجتمعية لمختلف مناطق المملكة، وهي مبالغ تصل الى ملايين الدنانير، ومن ضمنها مبالغ مالية لجمعيات وأندية وبلديات ودعم مشاريع متنوعة من بينها إنشاء سدود كما هو الحال بتمويل مشاريع سدود في المحافظات الجنوبية.