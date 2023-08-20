إدراك الموسم الزراعي بالأغوار.. أعمال لا تؤجل وأجواء عمل لا ترحم

هشال العضايلة

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الكرك - يفرض التحضير للموسم الزراعي بالأغوار الجنوبية، تجهيز الأرض في أوقات محددة لا يسمح بتجاوزها، الأمر الذي يضع عمال زراعة في سباق مع الزمن وتحدي أشعة الشمس، معرضين حياتهم لخطر الإصابة بالإنهاك الحراري تحت ضغط إنجاز الأعمال في وقتها المحدد.ففي حقول زراعية مفتوحة، تدور درجات الحرارة حول 45 درجة مئوية، يواصل مئات العمال سواء وافدين أو محليين أعمال تجهيز الأراضي الزراعية وقطاف ما تبقى من محاصيل الموسم الماضي وتحديدا "الملوخية"، في وقت قد يتسبب تأجيل الأعمال لحين تحسن الظروف الجوية بتجاوز فترة زراعة المحاصيل وبالتالي ضياع الموسم على المزارع.ومنذ بدء عمليات تجهيز الأرض للزراعة والتي تزامنت مع موجة حر غير اعتيادية، ارتفعت حالات الإصابة بالإنهاك الحراري وضربات الشمس بين عمال الزرعة في الأغوار الجنوبية.ويشير مصدر طبي في هذا الخصوص، أن قسم الطوارئ بمستشفى الغور الصافي يستقبل هذه الأيام العديد من الحالات المصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس أغلبها لعمال زراعة، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وإدخال الحالات الحرجة إلى المستشفى.ويعرف الإنهاك أو الإجهاد الحراري على أنه حالة تحدث عند تعرض الجسم للحرارة الزائدة. وقد تشمل أعراضه التعرق بغزارة وتسارع نبضات القلب، وهو واحد من الأمراض الثلاثة المتعلقة بالحرارة، وأخفها التقلصات الحرارية وأشدها ضربة الشمس.وتشمل أسباب الإنهاك الحراري التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع في درجة الرطوبة وممارسة نشاط بدني شاق، ويمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري في حال عدم علاجه إلى الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة قد تؤدي إلى الوفاة.وتظهر أعراض الإنهاك الحراري فجأة أو تتفاقم مع مرور الوقت، وتشمل أعراضه المحتملة(برودة الجلد ورطوبته مع الإصابة بقشعريرة أثناء التعرض للحرارة، التعرق المفرط، الإغماء، الدوخة، الإرهاق سرعة النبض وضعفه، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، تقلصات عضلية مؤلمة، الغثيان، الصداع).العامل سعيد أحمد، صاحب خبرة طويلة بالعمل الزراعي وتحت ظروف قاسية، يقول لـ "الغد" "خبرتي بالعمل الشاق طويلة، وأتحمل ظروف عمل بدرجات حرارة عالية، لكن الأجواء هذا الموسم لا تحتمل".ويتابع سعيد الذي تعرض قبل مدة لإنهاك حراري كاد أن يتسبب له بضربة شمس خطيرة لولا إسعافه على وجه السرعة ونقله الى أقرب مستشفى، "لا بديل لآلاف العمال الوافدين والعاملين من أبناء المنطقة بالأغوار الجنوبية عن العمل خلال الصيف بالقطاع الزراعي، فلا يوجد غيره مصدر رزق، وهذا يتطلب قبول العمل تحت ظروف قاسية خاصة أعمال القطاف أو تجهيز الأرض بأوقات لا تحتمل التأجيل".وخلال الفترة الماضية والتي شهدت مختلف مناطق المملكة ارتفاعا كبيرا بالحرارة تعرض العديد من العاملين بالأغوار الجنوبية لحالات إجهاد حراري وضربات الشمس ولدغات الأفاعي والعقارب، وتم نقلهم لمستشفى الغور الصافي لتلقي العلاج.وغالبا ما يعيش العمال الوافدين داخل الحقول الزراعية بغرف من الطوب والقش، وهي في الغالب لا تقيهم الحرارة حتى في فترات توقفهم عن العمل.وتقدر جهات رسمية أعداد العاملين الوافدين بقطاع الزراعة بالكرك بحوالي 3088 عاملا زراعيا أغلبهم يعمل بمزارع الأغوار الجنوبية، في حين، يؤكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة أن القطاع الزراعي يعتمد بشكل متساو على العمالة المحلية والعمالة الوافدة.يقول العامل الوافد سيد أحمد، ويعمل بالأجر الشهري لدى أحد المزارعين بغور الصافي، إن غالبية العمالة الوافدة تعمل طوال العام وفي مختلف الظروف، مشيرا إلى أن العمال اعتادوا العمل خلال فترة نهاية الصيف بتجهيز الأرض لزراعتها في نهاية آب (اغسطس).وتابع، إلا أن الفترة الحالية غير محتملة، وتشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، لافتا إلى أنه حتى في ظل التوقف عن العمل نهارا فإن ظروف الإقامة ليست جيدة وتغيب فيها أي تجهيزات لمواجهة ارتفاع الحرارة.وأشار إلى أن العمال يلجأون إلى وضع المياه على ملابسهم للتخفيف من حدة الحر، غير أن هذا الإجراء لم يعد مجد أمام درجات حرارة عالية وغير مسبوقة.واضاف أن بعض المزارعين يطلبون من العمال التوقف عن العمل فترة الذروة، ومع ذلك لا بد من إنجاز بعض الأعمال بوقتها والتي باتت تشكل تحديا للعمال قد يدفع مواجهته إلى تعريض حياتهم للخطر.ولم يجد مزارعو الأغوار الجنوبية بدا من البدء بعملية التجهيز لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بالمنطقة رغم الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة والتي بلغ أقصاها بغور الصافي ووصلت لقرابة 47 درجة مئوية.ويؤكد مزارعون أنهم حاولوا كثيرا تأخير بدء التجهيز والزراعة لاحقا، حرصا على سلامة العاملين، بسبب ارتفاع الحرارة وتجنب إصابتهم بضربات الشمس أو تعرضهم للدغات الأفاعي والعقارب التي تنتشر خلال ارتفاع الحرارة بالمنطقة.غير أنهم أوضحوا أن أعمال تجهيز وزارعة الأرض تأتي ضمن برنامج زمني محدد، وخوفا من تأخر الموسم وتعرضهم للخسائر بدأت بالمنطقة عملية الاستعداد والتجهيز للموسم مع بداية شهر آب (اغسطس)، ما يعني العمل طوال اليوم في الحقول المكشوفة وعدم القدرة على استخدام أي من وسائل الوقاية من أشعة الشمس الحارقة.وقال المزارع ياسر أمين إن فترة إعداد الأرض للزراعة غالبا ما تكون صعبة على الجميع سواء المزارع أو العمال.وأشار إلى أن هذه الفترة والتي تشهد ظروفا جوية غير معتادة ودرجات حرارة عالية، تعتبر الأصعب خلال سنوات عمله بالزراعة.ولفت إلى أن غالبية المزارعين حاولوا تأخير تجهيز الأرض ولكن بلا جدوى، إذ استمرت الأجواء الحارة وبات من غير الممكن التأجيل أكثر من ذلك.وبين أنه وتحت ضغط تجهيز الموسم في ظروف مناخية صعبة يتم طلب العمال بدء العمل اليومي بساعات مبكرة والتوقف قبل ساعات الذروة، حفاظا على سلامتهم.بدوره، قال مدير مستشفى الغور الصافي بالأغوار الجنوبية الدكتور عمر المعايطة إن طوارئ المستشفى تستقبل يوميا خلال موسم الصيف حالات إصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وخصوصا في هذه الفترة التي ترتفع فيها درجات الحرارة ومن بين هذه الحالات عمال بالقطاع الزراعي من الوافدين وأبناء المنطقة.وأشار إلى أن جميع الحالات التي تراجع المستشفى تتلقى على الفور الإسعافات اللازمة وإذا كانت الحالات حرجة يتم إدخالهم للمستشفى وفقا للإجراءات الطبية اللازمة.يذكر أن مناطق الأغوار الجنوبية تضم زهاء 55 ألف دونما صالحة للزراعة، تزرع أغلبها بمحاصيل متنوعة مثل البندورة والخضار المختلفة والبصل والثوم والحمص والفواكة الاستوائية، ومحاصيل صيفية مثل الملوخية والتمور المختلفة.