إنهاء أعمال عطاء تأهيل طريق وادي ابن حماد نهاية الشهر

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قال مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، إن المديرية ستنهي نهاية الشهر الحالي، أعمال عطاء إعادة تأهيل طريق وادي ابن حماد السياحية الموصل إلى الحمامات الساخنة التي يرتادها السياح من داخل وخارج المملكة.وأوضح العمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن إعادة تأهيل الطريق، جاء لأهمية المنطقة على الخارطة السياحية على المستويين المحلي والعالمي، لافتا إلى أن قيمة العطاء تبلغ 665 ألف دينار، وتمت المباشرة به بتاريخ 2/11/2022، وتتضمن بنوده أعمال حفريات وتوسعة لجوانب الطريق وفرشيات وخرسانة وغيرها وأعمال تسوية وعبَّارات أنبوبية وصندوقية.وقال المقاول المنفذ لأعمال العطاء المهندس مازن الطراونة، إن الطريق كان يعاني من ضيق شديد وانهيارات في بعض المناطق المنحدرة، مشيرا إلى أنه تم عمل عبَّارات صندوقية وأنبوبية وتوسعة لجميع جوانب الطريق تخللها قص لقواطع صخرية.