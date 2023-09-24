افتتاح مقهى القراءة الثقافي في الأغوار الجنوبية

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افتتح في غور المزرعة بلواء الأغوار الجنوبية، مقهى القراءة الثقافي ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي- قارئ اليوم قائد الغد.ويهدف المقهى إلى تأسيس مشهد ثقافي على مستوى الإنتاج والفضاءات، خاصة بعد أن أتيحت لها مساحات أوسع للتعبير الثقافي والفني، لتعميق قيمة القراءة والكتاب بحياة الأفراد والمجتمع.وقالت مشرفة المقهى زهور الدغيمات، " إن المقهى يستقبل الزوار من قبل مختلف فئات المجتمع، للمشاركة في جلسات قراءة الكتب التي تساعد على توسيع الأفق والإدراك، وقضاء وقت للقراءة والمناقشة ومقابلة أصدقاء أكثر فائدة لجيل الشباب".وأضافت، يقدم المقهى لرواده فعاليات ثقافية على مدار يوم في الأسبوع، ويتم تخصيص مواضيع محددة لمناقشتها من جوانب الأدب والثقافة، ويستضيف المقهى نقاشاً ضمن فعالية حوار مع كاتب وفعالية تبادل الكتب وتحديد كتاب لمناقشته وإقامة أمسيات شعرية وأدبية.وأشارت إلى أن المقهى يتيح لزواره فرصة طرح مواهبهم وإبداعاتهم غير المعروفة، وحضور العديد من أمسيات الأدب والشعر والمشاركة في النقاش وتبادل الآراء مع الحضور.من جانبه، أوضح الكاتب عواد النواصرة، أن المنطقة بحاجة إلى مقاهي ثقافية ومكتبات عامة لتشجيع القراءة والكتابة وتنمية المواهب الإبداعية، وربط الأجيال بالماضي والحاضر.(بترا)- عودة الجعافرة