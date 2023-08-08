التحقيق بوفاة طفل بالكرك

هشال العضايله

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تحقق الأجهزة الامنيه في الكرك بأسباب وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وفقا لمصدر طبي بالكرك.وأشار المصدر إلى أن الطفل تعرض للإصابة بعيار ناري طائش في المزار الجنوبي.ونقل على أثرها لمستشفى الكرك الحكومي ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه. وشكل مدعي عام الكرك لجنة لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.