الثلاثاء 08 آب 2023
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التحقيق بوفاة طفل بالكرك

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الشرطة
تحقق الأجهزة الامنيه في الكرك بأسباب وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وفقا لمصدر طبي بالكرك.

وأشار المصدر إلى أن الطفل تعرض للإصابة بعيار ناري طائش في المزار الجنوبي. اضافة اعلان

ونقل على أثرها لمستشفى الكرك الحكومي ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه. وشكل مدعي عام الكرك لجنة لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.
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