الجنوب.. تراجع وفيات "السير" وارتفاع القتل والغرق

هشال العضايلة

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ارتفع بشكل ملحوظ عدد وفيات الحوادث المختلفة التي تعامل معها مركز الطب الشرعي لإقليم الجنوب خلال العام الماضي، لتصل إلى زهاء 110 حالات، مقارنة بـ 79 حالة وفاة العام 2022، مع ارتفاع كبير بعدد الوفيات الناتجة عن جرائم وحوادث القتل.وأشار تقرير المركز الموجود في مستشفى الكرك الحكومي إلى أن العام الماضي، شهد ارتفاعا كبيرا بعدد الوفيات الناتجة عن جرائم وحوادث القتل، بواقع 17 حالة وفاة، بينها 14 حالة ناتجة عن العيارات النارية، و 4 حالات عن الطعن بآلات حادة، في حين سجل العام الذي سبقه 3 حالات وفاة ناتجة عن حوادث وجرائم القتل، بينها حالة نتجت عن إطلاق النار من سلاح ناري ووفاتان من عمليات طعن بسكين أو خنجر أو آلة حادة أخرى.وبالمجمل، تعامل المركز مع زهاء 335 حالة وفاة ناتجة عن حوادث متعددة العام الماضي، من بينها 225 حالة وفاة مرضية، مقارنة مع 257 حالة وفاة العام 2022، منها 178 حالة ناتجة عن أسباب مرضية داخل المستشفى.ولفت التقرير إلى تراجع في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير إلى 37 حالة وفاة العام الماضي، مقارنة مع 44 حالة وفاة ناتجة عن حوادث السير العام 2022.ووثق المركز استقرار حالات الوفاة الناتجة عن الانتحار بمناطق الجنوب بواقع 12 حالة وفاة للعام الماضي، مقارنة بوقوع 12 حالة انتحار العام 2022، وانحصرت حالات الانتحار التي وثقها المركز بحالات ناتجة عن الشنق، كما أشار تقرير المركز إلى ارتفاع بعدد حالات الوفاة الناتجة عن الحروق إلى 8 حالات للعام الماضي، مقارنة مع حالة واحدة فقط للعام 2022.وأشارت إحصائية التقرير إلى ارتفاع عدد حالات وفيات حوادث الغرق للعام الماضي بواقع 12 حالة، مقارنة مع ثلاث حالات فقط للعام 2022، ونتجت عن سقوط الضحايا وغالبيتهم من الأطفال بالبرك والآبار الزراعية، وخصوصا بمناطق الأغوار الجنوبية.ووفق الإحصائية، فإن المركز تعامل خلال العام الماضي مع ارتفاع عدد حالات الوفاة بالصعق بالكهرباء إلى 6 حالات مقارنة مع 3 حالات ايضا للعام 2022، اضافة إلى ارتفاع حالات وفيات السقوط من أعلى إلى 8 حالات، مقارنة مع 6 حالات وفاة بالسقوط من أعلى بالعام 2022.بينما ارتفعت الوفيات الناتجة عن حوادث الاختناق إلى 9 حالات، من بينها 3 حالات اختناق بالغاز وحالتا اختناق للأطفال بالحليب "غصة"، و3 حالات اختناق بالطعام. ووفاة واحدة ناتجة عن اختناق برباط أرجوحة، مقارنة مع 6 حالات وفاة ناتجة عن حوادث الاختناق المختلفة العام 2022، اضافة إلى وفاة واحد نتيجة سقوط سقف منزل، وأخرى نتيجة سقوط جسم ثقيل.وعزا المحامي والناشط الاجتماعي عبدالله زريقات ارتفاع حالات الحوادث المختلفة بالجنوب التي استقبلها مركز الطب الشرعي إلى حالة التوتر الاجتماعي بين المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون بالمنطقة والمملكة بشكل عام.ولفت إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية ويتلوها الحالة الاجتماعية والنفسية لدى المواطنين وخصوصا ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الشعور بالقلق والاكتئاب والذي لا يمكن لبعض الأشخاص احتمال تلك الظروف ما يدفعهم إلى تسوية خلافاتهم بطرق مختلفة تنسجم مع حالة التوتر الاجتماعي التي يعيشونها، من بينها جرائم القتل.ولفت إلى أن تراجع وفيات حوادث السير للعام الماضي، وهي في أغلبها تقع بسبب الحوادث على الطريق الصحراوي، يعود إلى القرارات والإجراءات الرسمية الصارمة والتعديل على قانون السير، إضافة إلى تحسن وضع الطريق على الصحراوي بعد إعادة تأهيله والذي كان يشهد حوادث سير قاتلة.واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل أن ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الغرق بالمحافظة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، يؤكد أن هناك إهمالا كبيرا في التعامل مع موضوع البرك الزراعية والآبار القديمة المفتوحة والتي تكون غالبية الوفيات فيها من الاطفال، مشيرا إلى أن لواء الأغوار الجنوبية يضم غالبية البرك الزراعية وتشكل خطرا كبيرا على المواطنين وخصوصا الأطفال، مطالبا الأجهزة المختلفة بالعمل على إجراء عمليات مراقبة دقيقة للبرك الزراعية، ووضع سياج يحمي كل بركة حرصا على سلامة المواطنين.