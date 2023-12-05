الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: نعمل على تذليل جميع المعيقات أمام عمل البلديات

كريشان ينفذ جولة اليوم إلى بلدية غور المزرعة
كريشان ينفذ جولة اليوم إلى بلدية غور المزرعة
الكرك- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين والداعي دوما إلى ضرورة إحلال السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.اضافة اعلان

وأشار كريشان خلال جولة نفّذها اليوم إلى بلدية غور المزرعة ولقاء رئيس وأعضاء اللجنة ونواب المنطقة، إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى موقف الدولة الأردنية بجميع أركانها المنسجم مع الشارع  والرفض للعدوان الإسرائيلي.

وقال خلال زيارته لبلدية غور المزرعة اليوم والتي تم استحداثها بعد فصلها عن بلدية غور الصافي منذ سنة تقريبا، إن الحكومة تحرص على الزيارات الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورتها بهدف الاطلاع على قضايا المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها على أرض الواقع.

وأكد كريشان الدور التنموي للبلديات ومجالس المحافظات، ودورها في خدمة المجتمع المحلي، داعيا البلديات إلى ضرورة الاستعداد  لفصل الشتاء واتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة وتفقد العبّارات وأماكن تصريف الأمطار لضمان انسيابها وعدم حدوث أي مشاكل.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل جميع المعيقات أمام العمل البلدي لتمكين البلديات من القيام بعملها التنموي وخدمة المجتمع، مشددا على ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات الناظمة في جميع القضايا والأمور.

كما أكد كريشان أن الوزارة ستدرس جميع الاحتياجات والطلبات التي تقدم بها رئيس لجنة البلدية ونواب المنطقة ومجلس المحافظة لتحقيق ما أمكن منها حسب الأصول وضمن الأولويات والتي تمثلت بتوسيع وتعبيد الشوارع وتزويد البلدية بآليات وكادر وظيفي والإسراع بإجراءات التنظيم وإيصال الخدمات إلى الناس.

وعرض رئيس اللجنة نبيل القسوس الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال فترة عملها السابقة فيما يتعلق بإجراءات الفصل، لافتا إلى مجموعة من الاحتياجات والطلبات التي تتعلق بعوائد المحروقات وفتح وتوسيع وتعبيد الشوارع وغيرها من الأمور.

وحضر اللقاء النائب عواد العشوش والأمينان العامّان للوزارة المهندس حسين مهيدات والدكتور نضال العدوان وممثلون عن مجالس المحافظة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أحد شوارع مدينة الكرك القديمة-(الغد)

الكرك.. جهود تنزع فتيل أزمة "رسوم اصطفاف المركبات" بين البلدية والتجار

14 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
bb9e3f2b-رجل-إطفاء-يتعامل-مع-حريق-أرشيفية (1)

3 وفيات و5 إصابات بحريق منزل في الكرك

منذ8 ساعة
القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)

القبض على شخصين قاما بإضرام النار بمركبة في الكرك

04 كانون الأول 2023
1701360779859550800

الكرك.. سكان "حمود" يعيدون الألق لقريتهم المنسية بالمبادرات التطوعية

30 تشرين الثاني 2023
أحد الاعتداءات على خط مياه ناقل تم ضبطه بالكرك-(الغد)

رغم انخفاضها.. "اعتداءات المياه" مستمرة وتربك عملية التزويد بالكرك

28 تشرين الثاني 2023
مشهد من الأغوار الجنوبية

"البرلمانات الطلابية" بالأغوار الجنوبية.. باكورة الوعي والمشاركة السياسية

26 تشرين الثاني 2023
أرض يتم حراثتها تمهيدا لزراعة المحاصيل الحقلية بالكرك-(الغد)

الزراعة المبكرة.. مشهد غاب لسنوات تعيده الأمطار غير المسبوقة

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ21 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ21 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 