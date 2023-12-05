الحكومة: نعمل على تذليل جميع المعيقات أمام عمل البلديات

هشال العضايلة

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين والداعي دوما إلى ضرورة إحلال السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار كريشان خلال جولة نفّذها اليوم إلى بلدية غور المزرعة ولقاء رئيس وأعضاء اللجنة ونواب المنطقة، إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى موقف الدولة الأردنية بجميع أركانها المنسجم مع الشارع والرفض للعدوان الإسرائيلي.وقال خلال زيارته لبلدية غور المزرعة اليوم والتي تم استحداثها بعد فصلها عن بلدية غور الصافي منذ سنة تقريبا، إن الحكومة تحرص على الزيارات الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورتها بهدف الاطلاع على قضايا المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها على أرض الواقع.وأكد كريشان الدور التنموي للبلديات ومجالس المحافظات، ودورها في خدمة المجتمع المحلي، داعيا البلديات إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء واتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة وتفقد العبّارات وأماكن تصريف الأمطار لضمان انسيابها وعدم حدوث أي مشاكل.ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل جميع المعيقات أمام العمل البلدي لتمكين البلديات من القيام بعملها التنموي وخدمة المجتمع، مشددا على ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات الناظمة في جميع القضايا والأمور.كما أكد كريشان أن الوزارة ستدرس جميع الاحتياجات والطلبات التي تقدم بها رئيس لجنة البلدية ونواب المنطقة ومجلس المحافظة لتحقيق ما أمكن منها حسب الأصول وضمن الأولويات والتي تمثلت بتوسيع وتعبيد الشوارع وتزويد البلدية بآليات وكادر وظيفي والإسراع بإجراءات التنظيم وإيصال الخدمات إلى الناس.وعرض رئيس اللجنة نبيل القسوس الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال فترة عملها السابقة فيما يتعلق بإجراءات الفصل، لافتا إلى مجموعة من الاحتياجات والطلبات التي تتعلق بعوائد المحروقات وفتح وتوسيع وتعبيد الشوارع وغيرها من الأمور.وحضر اللقاء النائب عواد العشوش والأمينان العامّان للوزارة المهندس حسين مهيدات والدكتور نضال العدوان وممثلون عن مجالس المحافظة.