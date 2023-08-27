الزراعات الصناعية بموسمها الأول.. آمال محفوفة بالمخاوف

هشال العضايلة

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الكرك- وسط تحديات وخسائر تعصف بالقطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، تتجه أنظار مزارعين ومسؤولين هناك، إلى تجربة الزراعات التعاقدية بوصفها مخلصا يضع حدا أمام حالة تدهور أوضاع المزارعين، ذلك أن تلك الزراعات تعتبر أساس نجاح مشروع مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بالأغوار الجنوبية، الذي أطلقته وزارة الزراعة بداية العام الحالي، على أمل إنهاء مشاكل القطاع الزراعي باللواء، خصوصا ما تعرف بـ"الاختناقات التسويقية" والزراعات العشوائية طوال العام.ومع توالي الخسائر التي يتعرض لها مزارعو الغور الجنوبي كل موسم، نتيجة فائض الإنتاج مقابل ضعف التسويق وتدني الأسعار، باتت الآمال معلقة على المشروع وهو قيد الإنشاء، في إنقاذ القطاع، لكن تلك الآمال محفوفة بمخاوف المزارعين من فشله لأي سبب من الأسباب، أبرزها خشية تعرض أي من الزراعات التي يتم طلبها للتلف بسبب البرد أو الرياح أو نقص المياه، وغيرها من الأسباب التي تتعرض لها الزراعات بالأغوار الجنوبية.وتشكل الزراعات التعاقدية بين المصانع والمزارعين جزءا مهما من عملية الإنتاج، بحيث يتم وفق المشروع، إنتاج زراعات معينة لصالح المصانع وفقا لاتفاقية طوال الموسم يلتزم بها كلا الطرفين، إذ تهدف توجهات الحكومة بشأنه إلى أن يكون المشروع طوق نجاة يخرج القطاع من حالة التراجع، ويوفر فرص عمل لمئات الشبان المتعطلين، ويستوعب كذلك مختلف الزراعات التي تعاني اختناق التسويق طوال فترة الموسم.وقبل يومين، التقى صغار المزارعين بالأغوار الجنوبية وبتنظيم من مديرية زراعة اللواء، بمستثمري المصانع لبحث إجراء التعاقدات الزراعية لمختلف أصناف الخضار الزراعية الصناعية، وسط مخاوف بعض المزارعين من الزراعات التعاقدية باعتبارها تجربة يخوضونها لأول مرة في حياتهم.المستثمر في أحد المصانع المهندس حسان القضاة، يقول لـ"الغد"، إن "الاستثمار بالمصنع يأتي في مجال إنتاج الخضار المجمدة المختلفة من سبانخ وجزر وبازيلاء وغيرها من الخضار، إضافة إلى تجفيف البندورة"، مبينا أن "هناك عدم تفهم حتى الآن لدى صغار المزارعين على الأقل لموضوع الزراعات التعاقدية من الناحية الإجرائية"، ومشددا بهذا الخصوص على أهمية تعريف المزارعين بآلية التعاقد وجدواه بالنسبة لهم.وأكد القضاة، "احتياج المنطقة والمزارعين إلى تقديم الاستشارة من قبل مديرية الزراعة باعتبار أنه لم يكن للمزارعين أي تجارب سابقة بخصوص الزراعات التعاقدية"، لافتا إلى تساؤل المزارعين عن نتائج فشل أي زراعة تعاقدية خلال الموسم لأي سبب من الأسباب.كما لفت إلى أن "المصانع ستعمل في حال تم توريد الإنتاج من المنطقة أو من خلال توريد مستلزمات الإنتاج من الشركات الزراعية الكبرى بالمملكة، حرصا على إدامة المشروع، وسيتم البحث عن مزارعين كبار بالمنطقة للتعاقد بمساحات كبيرة خلال الموسم المقبل".وبين القضاة، أن "الزراعة التعاقدية تتطلب توفير الأشتال المناسبة للصناعة ونوع المبيدات المستخدمة وفترة الاستخدام وعمليات الرش والتسميد والالتزام بتزويد المصنع بالإنتاج اليومي بدون انقطاع".من جهته، أكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة، أن "مشروع مجمع الصناعات الغذائية بالأغوار الجنوبية هو أحد المشاريع المهمة في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الزراعية بالمنطقة"، لافتا إلى أن "المديرية عقدت لقاء بين صغار المزارعين والمستثمرين بالمصانع لتعريف المزارعين باحتياجات المصانع وإجراء التعاقدات، وأهمية الزراعات التعاقدية في استمرار المشروع، وإنهاء مخاطر الزراعات العشوائية بالموسم، بحيث يكون كامل إنتاج المزارعين مضمون التسويق للمصانع وبأسعار مناسبة".وبين العضايلة، أن "المستثمر ملزم بإجراء زراعات تعاقدية مع المزارعين، وهذا سيؤدي إلى التخفيف من الاختناقات التسويقية والوصول إلى أسعار مرضية للجميع"، لافتا إلى أن "هذا الأمر سيؤدي إلى تنوع الإنتاج والعودة إلى زراعة الحمضيات بالمنطقة".أما المزارع علي العشوش، فقال إن "فكرة مشروع الصناعات الزراعية، تعد فكرة رائدة ومناسبة ويمكنها تجنيب المزارعين المخاطر والخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية بسبب ضعف التسويق"، لافتا إلى أهمية "تعريف المستثمرين بمخاطر تعرض المحصول للتلف لأي سبب من الرياح الشديدة أو البرد أو اللفحة أو نقص المياه، وهي التي تحصل طوال العام، بحيث لا يتمكن المزارع من الالتزام بالتعاقد مع المصنع لتوريد الخضار المطلوبة".ولا يختلف المزارع ياسر الموصلي في رأيه مع العشوش، قائلا إن "مشاريع الصناعات الزراعية يمكنها أن توفر فرصا كبيرة للقطاع الزراعي بالأغوار الجنوبية من خلال الزراعات التعاقدية التي تحمي محصول المزارع وتمنع خسارته المستمرة لغياب التسويق، إلا أن هذه الفكرة بحاجة إلى بحث وضمانات مختلفة للمزارعين ليتم الالتزام بها، خصوصا أن مخاطر الزراعة كثيرة بسبب الظروف الجوية وظروف المحصول نفسه".وأضاف الموصلي، أن "وجود مصنع لرب البندورة على سبيل المثال، سيعمل على استيعاب الفائض في الإنتاج الذي بات يشكل أزمة للمزارعين خاصة خلال ذروة الموسم"، داعيا في الوقت نفسه إلى أن "تكون هناك أسعار عادلة في عملية شراء المحاصيل من المزارعين، لا سيما أن المزارع بالأغوار الجنوبية يتعرض منذ سنوات طويلة إلى خسائر مالية كبيرة".يشار إلى أن وزير الزراعة خالد الحنيفات، كان وقع بداية العام الحالي، اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية، وهو مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار.وقال الحنيفات حينها، إن إنشاء المصانع الزراعية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع؛ إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئة تنافسية تخدم القطاع الزراعي وتطوره.وأكد الحنيفات، أن تكلفة إنشاء مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بلغت مليوني دينار، وضمن استثمار يصل إلى 5 ملايين دينار، مبينا أن الوزارة ستعمل وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناجر ومستودعات، وإيصال خدمات الماء والكهرباء، بالمقابل سيقوم المستثمر بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، مضيفا أنه سيتم إشغال 75 % من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين، وستطبق تبعا لذلك تشريعات العمل ذات الصلة.وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة معنية وفقا للخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بتنظيم القطاع الزراعي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، من خلال توجيه الإنتاج نحو المحاصيل ذات القيمة العالية، ومحاصيل العجز، ودعم الأنشطة المؤدية إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الصناعات الزراعية وزيادة كفاءة استغلال مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.