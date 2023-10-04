"الكبد الوبائي" بمدرستي "جرمة الكرك".. عودة للدوام ورفض للتطعيم

هشال العضايلة

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الكرك- بعد مرور نحو 3 أسابيع على امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى مدرستي علي بن أبي طالب للذكور، وفاطمة الزهراء للإناث في بلدة الجرمة بمحافظة الكرك، إثر تسجيل 10 من إصابات بمرض الكبد الوبائي (A) بين طلبة المدرستين، أكد مدير التربية والتعليم بمنطقة قصبة الكرك، الدكتور علي الفقراء، أن نسبة كبيرة من طلبة المدرستين، التحقوا بالعملية التدريسية في كلا المدرستين المستأجرتين.وطيلة تلك المدة، سيطرت المخاوف على الأهالي من انتشار العدوى، رغم تأكيدات مديرية صحة الكرك، عدم خطورة المرض وأنه غير معدي، واقتصار الإصابات على 10 من الطلاب والطالبات فقط، إلا أن ذلك لم يقنع الأهالي الذين يرفضون حتى الآن أن يتلقى أبناؤهم المطعوم الخاص بالمرض.الأهالي يعزون مخاوفهم من امتناعهم عن إرسال أبنائهم طوال المدة الماضية، إلى ضيق الغرف الصفية وازدحامها بعدد كبير من الطلبة، معتبرين أن ذلك يمكن أن يكون بيئة لانتشار المرض بين الطلبة، الأمر الذي جدد مطالبهم ببناء مدرستين جديدتين بالبلدة، حرصا على سلامة الطلبة وسير العملية التعليمية على نحو أفضل.وأشاروا إلى أن "الأبنية الحالية للمدرستين ليست ملائمة للعملية التعليمية، ولا تتوفر فيها جميع المرافق المدرسية الضرورية للطلبة، أسوة بالكثير من مدارس المملكة".وبالعودة إلى الدكتور الفقراء، فقد أكد لـ "الغد" عودة عدد كبير من الطلاب الطالبات إلى الانتظام في المدرستين، مشيرا إلى عودة 212 طالبة في مدرسة الإناث من أصل من 237 طالبة، في حين انتظم نحو 120 طالبا في مدرسة الذكور من أصل 147 طالبا.وتوقع الفقراء، التحاق بقية الطلبة مع بدء التقييم في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن عدد المعلمين بمدرسة الذكور 15 معلما، وفي مدرسة الإناث 18 معلمة.وأكد، أن "المديرية بصدد بناء مدرسة أساسية للذكور بدلا من المستأجرة، من خلال توفير قطعة أرض من وزارة الزراعة وهي جاهزة وتحت الطلب، إضافة إلى وجود منحة كويتية من متبرع يجري متابعتها لإنجاز بناء المدرسة خلال الفترة المقبلة".وبحسب ما ذكر مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة لـ"الغد"، فإن "الطلبة وأولياء أمورهم يرفضون حتى الآن إجراء فحص شامل وتلقي اللقاح للمرض بدون أي مبرر رغم التحاق الطلبة بدوامهم مجددا".وأشار إلى أن "المديرية تبلغت بوجود حالات مرضية بالمدرستين، وبعد الفحص الطبي تم حصر 9 إصابات بمرض الكبد الوبائي بين طالبات بمدرسة الإناث، وإصابة واحدة بمدرسة الذكور".وقال الطراونة، إن "الحالات التي تم رصدها مصابة بالكبد الوبائي (A)، مشددا على أنه "نوع غير معد وبسيط وينتهي خلال أسبوعين فقط"، مبينا أن "هذا النوع ينتشر عن طريق المياه والغذاء، والمديرية قامت بتنفيذ برنامج لتطعيم الطلبة، إلا أن الأهالي رفضوا السماح لأبنائهم بأخذ المطاعيم".وأضاف، أنه "تم إجراء فحص لمياه المدرستين وجاءت النتائج سليمة، فيما تبين أن مصدر الإصابات بدأ بين ثلاثة أشقاء بالمدرستين يقطنون بيت شعر، وهناك بدأت الإصابات"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يمنع دوام الطلبة سوى خوف الأهالي".يذكر أن بلدة الجرمة الحديثة، يقطنها نحو 1500 نسمة، وتعاني من غياب أبسط الخدمات الأساسية، إذ تفتقد البلدة لأبنية مدرسية حديثة، ويتم تعويضها بمبان مستأجرة عبارة عن بيوت جرى تعديلها، إلا أنها بلا ساحات أو مرافق خدمية ولا تتسع للأعداد المتزايدة من الطلبة، فيما يطالب السكان ببناء مركز صحي للمواطنين وتنفيذ شبكة طرق فرعية ورئيسة فيها.المواطن سليمان أحمد وهو من سكان البلدة، يقول، إن "جميع السكان امتنعوا بداية ظهور المرض بين الطلبة عن إرسال أبنائهم الطلبة إلى مدارسهم، بسبب تسجيل الإصابات والخوف على الأطفال من العدوى، خصوصا أن المدرستين تشهدان اكتظاظا بالغرف الصفية".وأكد، أن "غالبية السكان الآن، وخوفا من ضياع فرصة التعليم على الطلبة، لا سيما صغار السن في الصفوف الأساسية، عادوا لإرسالهم إلى المدارس، مع تأكيدات مديرية الصحة بأن المرض غير معد".وبين، أن "الأهالي منذ سنوات عدة، وهم يطالبون ببناء مدرستين واحدة للإناث وأخرى للذكور، بسبب الاكتظاظ الكبير في الغرف الصفية، دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وبعض الأهالي وبسبب ظروف المدارس الصعبة يرسلون أطفالهم إلى مدارس البلدات القريبة، رغم المعاناة جراء ذلك، خصوصا في الظروف الجوية الاستثنائية".وقال المواطن عيد سويلم، إن "أهالي البلدة، أعادوا أبناءهم إلى المدارس لمتابعة الدراسة، إلا أنهم ما يزالون يمتنعون عن تطعيمهم بلقاح الكبد الوبائي"، مشيرا إلى أن البلدة التي تضم عددا كبيرا من الطلبة لا يوجد فيها سوى مدرستين متواضعتين بأبنية مستأجرة، في وقت يطالب سكان البلدة منذ سنوات ببناء مدارس حديثة لأبنائهم.