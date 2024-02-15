الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك: إنشاء مدرسة في المزار الجنوبي بقيمة 5 ملايين دينار

الكرك
الكرك

طرحت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي عطاء إنشاء مدرسة سول بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 5 ملايين دينار، كما نفذت أعمال صيانة وتسوير لـ 12مدرسة في بلدات اللواء، بقيمة 240 ألف دينار.

اضافة اعلان

 

وقالت مديرة تربية اللواء الدكتورة انتصار الحمايدة إنه جرى استحداث مدرسة رقية بنت الرسول في البلدة للحد من مشكلة اكتظاظ مدارس الإناث والخروج بمعالجة جذرية للمشكلة.


واستعرضت الحمايدة الإجراءات والانجازات التي تمكن الطلبة والمعلمين والأسرة المدرسية بشكل عام من دخول الفصل الدراسي الجديد ضمن بيئة تعليمة وتربوية آمنة، تتحقق في ضوئها الغايات والأهداف المرجوة.


وأضافت، "في ضوء ماشهدته مدارس اللواء من توسعة واستحداث وتوسع في الاستئجار، لم تعد هناك مشكلة في استقبال الطلبة اعداد جديدة داخل الحرم المدرسي لمختلف المدارس".


وأشارت إلى أن المديرية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتوجه الوزاري نحو تفعيل التعليم المهني ليكون رديفا للتعليم الأكاديمي بالتخصصات والمهن التي يتطلبها سوق العمل، باشرت ومن خلال اتفاقية ابرمتها مع معهد التدريب المهني في مؤاب لاعتمادة الطلبة الراغبين بهذا المسار لحين الانتهاء من المدرسة المهنية التي تنوي المديرية استحداثها بعطاء تببلغ قيمته 5 ملايين دينار وعلى مساحة تزيد على 20 دونما تبرعت بها بلدية مؤتة والمزار الجنوبي.


وأكد رئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس إبراهيم النوايسة استعداد البلدية لدعم إقامة المدرسة المهنية التي ستعمل على منفعة أبناء اللواء كاملاً. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إحدى مزارع الخضار في الأغوار الجنوبية-(أرشيفية)

أسعار الخضار تتهاوى.. والمزارعون يغرقون بمزيد من اليأس

11 شباط 2024
ec56167e-30c3-41c2-93a3-5f85365d1b5a

الكرك.. وقفة جديدة إسنادا لغزة

09 شباط 2024
بركة زراعية مكشوفة على جانب طريق عام بمنطقة الأغوار الجنوبية-(الغد)

وسط نقص بمياه الري.. انتشار مقلق للبرك الزراعية المكشوفة بالأغوار الجنوبية

07 شباط 2024
قلعة الكرك-(مواقع)

مشروع "جارة القلعة" بالكرك.. محاولة جديدة لإعادة الحياة لقلب المدينة

04 شباط 2024
6f9f5a1a-2c2f-4e65-9b37-e0225a2604d4

الكرك : وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

02 شباط 2024
درج بين منازل أحد أحياء مدينة الكرك حيث يعاني من اهتراء-(الغد)

أدراج الكرك القديمة.. مهترئة وتشكل خطرا على مستخدميها

30 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ18 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 