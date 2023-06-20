الكرك: حرف يدوية تنقذ خريجين من كابوس انتظار الوظيفة

هشال العضايلة

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دفعت سنوات الانتظار الطويلة المصحوبة بفقدان الأمل أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد المتعطلين عن العمل بمحافظة الكرك إلى التخلي عن شهاداتهم والالتحاق بسوق الحرف والصناعات اليدوية، في خطوة نحو تجديد الأمل بالحصول على عمل يدر عليهم دخلا وان كان متواضعا يعينهم وأسرهم على مصاعب الحياة.ووفق إحصاءات رسمية، فإن نسبة البطالة في محافظة الكرك تبلغ بالنسبة للإناث 23 %، وتصل عند الذكور 18 %، في حين أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ حوالي 15 ألفا أغلبهم من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات.مع مرور السنوات، فقد العديد من الخريجين آمالهم بالتوظيف، في المقابل وجدوا في تعلم حرفة أو صناعة يدوية سبيلا للخروج من حالة التعطل، لا سيما وأن الأعمال اليدوية تلقى رواجا وطلبا متزايدا عليها خلال السنوات الأخيرة.وتتركز أغلب النشاطات التي يعمل بها الشبان والشابات في إنتاج مشغولات حرفية وفنية ووجدت طريقها الى ساحات المعارض التي تقام بالمحافظة بشكل دوري، إضافة إلى الأسواق الإلكترونية، ما أبعد بعضهم عن محاولات الحصول على الوظائف وحتى التقدم بطلباتها.تقول الشابة ايناس الخنازرة من سكان مدينة الكرك والحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، "منذ أن تخرجت قبل سبع سنوات لم أحصل على فرصة عمل مناسبة في تخصصي الأكاديمي، وقد دفعني التعطل الطويل وغياب فرصة العمل إلى المشاركة بدورات التمكين والتأهيل الخاصة بالمرأة بالكرك والتي تساهم في توفير المعرفة والخبرة في مجال صناعة الحرف".وتابعت، "تعلمت مهنة الرسم بالحناء وطورت نفسي حتى احترفت المهنة، الآن لدي عمل يدر علي مصدر دخل ولا أفكر بالوظائف لانها غير متوفرة".وأشارت إلى أن المعارض التي توفرها مؤسسات مثل مديرية ثقافة الكرك والسياحة وغيرها من المؤسسات بشكل مجاني، تساهم في عرض المنتجات وبيعها وتوفير دخل مناسب لاصحاب الحرف اليدوية.وقالت الشابة نجود طراونة خريجة تخصص لغات فرنسي وانجليزي، إن "غياب فرصة العمل لم يوقفها عن البحث عن مجال تطوير طموحها"، مشيرة إلى أن "لديها إهتمامات بالفنون والأعمال اليدوية والاستقلال بالعمل الخاص الطموح الذي كانت ترسمه لنفسها". وأوضحت انها وجهت طموحها نحو مشروعها الخاص وهو صنع لوحات بفن المسامير والخيوط بما يعرف بفن الفيلو غرافيا، إضافة إلى صناعة قطع خشبية ذات ديكور مختلف مثل الارفف وصناديق الهدايا بطابع الانتيكا وانتاجها بشكل عصري وحديث، فضلا عن إنتاجها لأكثر من 10 منتجات حرفية يدوية متنوعة.ولفتت إلى أن مسيرتها خلال الفترة الماضية كان يحفّها الطموح والمغامرة واليوم أصبح لديها عمل يحقق لها دخلا بمساعدة مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت مدربة في هذا المجال من الفن والإبداع لتعليم سيدات وشابات ويافعين بالحرف اليدوية الخشبية البسيطة ليحققوا أيضا مزيدا من الفرص لأنفسهم.ولفتت إلى الدور الكبير لمديرية ثقافة الكرك بمساعدتها وغيرها من الشابات في تحقيق المزيد من الإبداع.وقال الشاب ايمن عدنان إن "تعطله لفترة طويلة بعد تخرجة من الجامعة وغياب الفرصة في المستقبل دفعه للبحث عن تجربة العمل بمهن الحرف الخشبية وإنتاج مشغولات مختلفة وعرضها بالمعارض وبيعها بأسعار جيدة توفر له دخلا مناسبا بديلا عن التعطل طويلا".وتقوم العديد من المؤسسات بالمحافظة بتنظيم دورات خاصة بالأشغال اليدوية والحرف للشباب والشابات وتنظم لهم معارض موسمية، في حين تتيح مؤسسات أخرى لهم مساحات من مرافقها لعرض المنتجات وبيعها الى الجمهور بالمحافظة.بدورها، تقول مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن المديرية تعمل وفق برنامج لتعزيز الصناعات الثقافية بالمحافظة وخصوصا من إنتاج الشباب والشابات لاستيعاب المبدعين والمهتمين بتوفير مهن حرفية توفر دخلا مناسبا لهم.وأشارت إلى أن المديرية تنظم المعارض المختلفة وتتيح لهؤلاء المبدعين مساحات داخل مركز الحسن الثقافي لعرض منتجاتهم بشكل مستمر حرصا على خدمتهم.وأكدت أن المديرية بدأت منذ فترة بتنظيم دورات وفعليات شعبية وتراثية تخدم المجتمع المحلي وتهدف إلى التعرف على القيم الاجتماعية المحلية بمشاركة واسعة من مختلف الهيئات الثقافية في المحافظة، مشيرة إلى أن هناك إقبالا واسعا من الشبان والشابات على تعلم الحرف المختلفة.