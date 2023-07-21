الكرك: خريجون تقدم بهم العمر يخوضون ماراثونات المعارض الوظيفية

هشال العضايلة

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الكرك - يحرص مئات المتعطلين عن العمل في مختلف مناطق محافظة الكرك على حضور أي نشاط يقام بالمحافظة ويهدف الى توفير فرص عمل أو تدريب وتأهيل، وسط آمال بأن تنتهي حالة التعطل المستمرة لسنوات، رغم ان بعضهم وصل به العمر الى مرحلة متقدمة.وتشير الاحصائيات الرسمية بأن نسبة البطالة في محافظة الكرك بلغت حوالي20 %، منها 17.1 % بين الذكور، و 22.6 % بين الاناث، في حين أن نسبة الفقر العام بلغت بالمحافظة 13 %.وتشكل المعارض الوظيفية التي يتم تنظيمها بشكل دوري بالمحافظة فرصة لمتعطلين للحصول على العمل أو زيادة التأهيل الوظيفي على أمل الحصول على فرصة بالمستقبل، من خلال التدريب بمشاغل الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة.وتدافع المئات من الخريجين بعضهم وصل لسن متقدمة من العمر، وما يزال متعطلا للمشاركة في معرض للتشغيل والتدريب نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة مؤخرا، بالتعاون مع مديرية عمل الكرك وبمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات المختلفة المختصة بالتشغيل والتدريب والتأهيل والتمويل، ووفر المعرض 300 فرص فرصة عمل مباشرة للمشاركين.وقال شبان مشاركون بالمعرض إنهم لا يتركون أي نشاط وظيفي تقوم به الشركات والمؤسسات وخصوصا الكبرى منها بمحافظة الكرك إلا ويتواجدون فيه، لعلهم يحصلون على فرصة لإنهاء حياة التعطل والبحث الدائم عن الوظيفة.وعلى طاولات الشركات والمؤسسات اصطف مئات المتعطلين وأغلبهم من خريجي الجامعات الذين طال بهم الوقت بصفوف المتعطلين، على أمل نيل فرص العمل المتاحة لدى هذه الشركات والمؤسسات أو الحصول على قرض صغير لإنشاء وإدارة مشروع خاص، أو نيل فرصة للتدريب أو الحصول على تمويل لأحد المشاريع الشبابية.وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رائد العضايلة إن عمادة شؤون الطلبة تنظم المعرض من خلال مكتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجيين تأكيدا على دور الجامعة في متابعة الطلبة بعد تخرجهم وتوفير التأهيل والارشاد لهم للحصول على فرصة عمل مناسبة في الشركات والمؤسسات الوطنية التي تستوعب الخريجين أو إنشاء المشاريع الخاصة بهم.وأكد أن المعرض الوظيفي ستشارك فيه زهاء 40 مؤسسة موزعة بجهات مختلفة، وهي مؤسسات للتدريب والتشغيل والتمويل، لافتا إلى أن الهدف من المعرض هو توفير الفرص التشغيلية لدى المؤسسات وعرضها على زوار المعرض وتوفير فرص التدريب للباحثين وزيادة مهارات الباحثين لتسهيل دخولهم لسوق العمل من خلال مراكز تدريبية متخصصة. كما يشمل المعرض إطلاع الباحثين عن فرص تمويلية لاصحاب المشاريع التي تحتاج إلى تمويل من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، وتوفير حاضنات الابداع لأصحاب الريادة واطلاعهم على الجهات الداعمة للمشاريع الريادية.وقال أحمد الحمايدة - اسم مستعار- والباحث عن العمل منذ سنوات، إنه يستمر على الدوام بالمشاركة في كل المعارض الوظيفية التي تنظمها الجهات المختلفة بمشاركة شركات عدة على أمل حصوله على فرص عمل. مؤكدا انه ورغم هذا الحرص المتواصل لسنوات الا انه لم يحصل على اي فرصة حتى الآن، لافتا إلى أن ومع تقدمه بالعمر ستكون فرصة حصوله على وظيفة في مثل هذه المعارض ضعيفة وربما معدومة.ورغم ذلك يقر الحمايده بأهمية قيام الشركات والمؤسسات بعرض الفرص المتاحة للعمل، بكل عدالة والتعريف بمجالات التمويل المتوفرة والتي يملك الباحثين عن العمل فرصة للحصول عليها بقدرات ذاتية لانشاء مشاريع خاصة.وأشارت الشابة سارة عبدالعزيز إلى أنها متعطلة عن العمل منذ أكثر من اربع سنوات بتخصص الهندسة المدنية ولم تحصل حتى الآن على فرصة عمل، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمعارض الوظيفية للتعرف على مختلف مجالات العمل والتمويل المتاحة والتي ربما لا يعرفها غالبية الشبان والشابات في منازلهم.ورغم اقرارها بأهمية الايام الوظيفية الا انها لم تخف تخوفها من استمرار حضورها من دون فائدة، ما يعني تقدم بالعمر وضايع فرص التوظيف كما هو حاصل للعديد من الخريجات بالكرك والتي وصلت اعمارهن إلى مرحلة وعلى حد تعبيرها "ما بعد العمل".وشهد آخر الأيام الوظيفية التي نظمت في إحدى الشركات الصناعية باستثمار أجنبي لصناعة الملابس بلواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك مشاركة وتقديم زهاء 850 شابة وشاب استمارة طلب للحصول على وظيفة بالمصنع الذي كان يبحث عن تشغيل زهاء 150 شابا وفتاة في المصنع.وتعلن مديرية العمل بالكرك بشكل دائم عن توفر فرص عمل مختلفة في شركات المحافظة بمختلف المهن، إلا أن هذه المهن المختلفة لا تجد غالبا إقبالا من الشبان وخصوصا في مصانع انتاج الدواجن والمهن الحرفية المختلفة التي تستحوذ عليها العمالة الوافدة.وأكد مدير العمل في محافظة الكرك حمد الفتينات على أن وزارة العمل تشارك بالمعرض الوظيفي الذي تنظمة عمادة شؤون الطلبة للتعريف بمجالات العمل المختلفة، لافتا إلى أن المديرية تهتم بالتوعية حول الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات والمؤسسات المختلفة تساهم في عرض فرص العمل المتوفرة للتخفيف من نسبة البطالة. ولفت إلى أن الشركات المشاركة قدمت 300 فرصة عمل مختلفة للمشاركين بالمعرض بمختلف المهن.