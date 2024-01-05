الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك.. فعالية تطالب بإغلاق الحدود بوجه "مرسلي الخضار والفواكه للاحتلال" ومحاسبتهم

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فعالية الكرك

طالبت فعالية احتجاجية في الكرك، اليوم الجمعة، إغلاق الحدود بوجه التجار الذين يصدرون الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.اضافة اعلان
وطالبت المشاركون في وقفة تضامنية مع غزة في ضاحية المرج شرقي الكرك، نظمتها فعاليات حزبية وشعبية بمحاسبة هؤلاء التجار.
ونددوا كذلك باغتيال نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري في لبنان 
وأكدوا على ضروره مساندة الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

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