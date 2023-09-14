الكرك: معالجة المياه العادمة تحيل أراضي قاحلة لمراع خضراء

هشال العضايله

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على مساحات واسعة وسط الأراضي الصحراوية، انتشرت مؤخرا زراعة المحاصيل العلفية كأعلاف للمواشي، والتي تروى من مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة تنقية مناطق جنوب الكرك، في واحدة من التجارب الناجحة التي يؤكد قائمون عليها أهميتها .قبل ذلك، كانت هذه الأرض قاحلة ونادرا ما تزرع، وإن زرعت لا تنجح زراعتها بسبب قلة الهطولات المطرية، لتبدو الآن وعلى مساحات ممتدة أرضا تغطيها الخضرة.ووصلت مساحة الأرض المزروعة حتى الآن الى 700 دونم، وتقع على امتداد جانبي واد بالقرب من محطة التنقية والذي يتم إسالة المياه فيه.وتوفر زراعة هذه الدونمات كميات جيدة من الأعلاف الخضراء للمواشي التي تتواجد في تلك المناطق بأعداد كبيرة، إضافة إلى حصاد مساحات من محصول الشعير وبيعه لمركز استلام المحاصيل الحقلية.ويقوم على زراعة تلك الأراضي عدد من المزارعين ومربي الماشية الذين استغلوا وجود كميات كبيرة من المياه المعالجة والتي يمكن استغلالها بزراعة المحاصيل العلفية، وكونها توفر السماد الضروري لزراعة هذه المحاصيل، ويمكن أن تكون مصدرا جيدا للدخل إضافة إلى كونها توفر مادة علفية ممتازة بكلفة مالية منخفضة قياسا بأسعار الأعلاف من السوق المحلي أو مركز بيع الأعلاف الرسمي.ويؤكد مزارعون ومربو ماشية، أن فكرة زراعة المحاصيل العلفية وريها بالمياه المعالجة، جاءت بسبب وجود كميات كبيرة من المياه غير المستغلة بالقرب من أراضيهم، وهي مياه معالجة وتصلح لري المحاصيل العلفية، ما جعلهم يقدمون على تجربة زراعة الأعلاف المروية.وقالوا إن، المحاولة الأولى أظهرت جدواها الاقتصادية، بل إن هذه الزراعة أكثر فائدة من الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، خاصة وأن المياه متوفرة طوال العام.ويؤكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة أن عملية زراعة المحاصيل العلفية وريها من مياه الصرف المعالجة أثبتت جدواها بالنسبة لمربي الماشية والمزارعين، وهي من حيث الناحية الفنية سلمية لكون زراعة الأعلاف من الزراعات غير المقيدة والتي يمنع زراعتها على مياه الصرف.ولفت إلى أن هناك مساحات جيدة تزرع حتى الآن، وهي في طور الزيادة بالسنوات المقبلة.وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي تزرع بمحصول الشعير العلفي تصل إلى حوالي 500 دونم، ومساحات أخرى تزرع بمحصول البرسيم العلفي.وأكد أن هذه المساحات أنتجت محصولا جيدا، بعضه كان علفا للمواشي وبعضه تم تسليمه لمركز استلام المحاصيل الحقلية بكمية تصل إلى حوالي 112 طنا من الشعير وهي كمية ممتازة قياسا إلى النسبة العامة لزراعة الشعير، ناهيك عن توفير المادة العلفية التي تنتج بعد حصاد الشعير وهي مادة التبن.وبين أن هذه الزراعات وفرت دخلا جيدا لمربي مواشي ومزارعين، نتيجة بيع المحاصيل العلفية التي أنتجوها في حقولهم من الشعير والبرسيم.وأشار إلى أن وزارة الزراعة تدعم هؤلاء المزارعين والمربين بكافة الإمكانيات من حيث اإارشاد الزراعي والتوجيهات الفنية من خلال المهندسين الزراعيين بالمديرية، خاصة وأن فكرة زراعة الأعلاف على مياه الصرف المعالجة هي فكرة مناسبة بيئيا وتقوم على استغلال هذه المياه بدلا من صرفها بالأودية ومجاري السيول.وقال الشاب أحمد البستنجي صاحب مزرعة مواشي ويقوم بزراعة الشعير لتوفير الأعلاف لمواشيه، إن فكرة استغلال مياه الصرف المعالجة جاءت بعد ملاحظتهم لنقاء المياه التي تطرحها المحطة وغياب أي روائح كريهة لها.وبين أن هذه المياه تسال بالأودية المحاذية لأراضي مزارعين ومربي ماشية، الأمر الذي شجعهم على استغلالها بزراعة الأعلاف بدلا من تركها تذهب هدرا.ولفت إلى أن محصول الشعير كان إنباته جيدا، وإنتاجية الحقل كانت عالية ووفرت كميات من الشعير والتبن للمواشي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى زيادة المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل، بسبب الجدوى الكبيرة من زراعة الشعير المروي وغير المعتمد على مياه الأمطار التي شهدت تذبذبا بالهطولات على عدة مواسم متتالية وكانت سببا في عدم نجاح المحاصيل البعلية.وأكد محمد العضايلة وهو مزارع محاصيل حقلية بعلية ومربي مواشي بمنطقة الشياح شرقي الكرك، أن زراعة البرسيم أثبتت جدواها الاقتصادية وغياب الكلفة المالية المرتفعة بسبب توفر مياه الري وبكميات كافية.وأكد أن ديمومة توفر المياه يعني زراعة مستمرة طوال الوقت، خاصة وأن مادة البرسيم بحاجة إلى ري دائم وهو الأمر المتوفر من خلال مياه الصرف المعالجة.وبين أن مياه الصرف وفرت لنا كمربي مواشي أعلافا طوال الوقت، وبكلف منخفضة قياسا مع أسعار الأعلاف في الأسواق.وأكد أنه يعتزم خلال الفترة المقبلة على زيادة المساحات المزروعة بالبرسيم في حال توفرت الكميات الضرورية من المياه لريها، بسبب الإقبال الكبير من المزارعين والمربين بالمنطقة على زراعة أراضيهم بالأعلاف وريها بمياه الصرف المعالجة.