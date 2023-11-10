الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك: وقفات تضامنية مع غزة رفضا للعدوان الصهيوني

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الكرك: وقفات تضامنية مع غزة رفضا للعدوان الصهيوني
                
   الكرك- نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في  محافظة الكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة  من حرب ابادة . اضافة اعلان
فقد  نظم الملتقى الوطني للفعاليات  الحزبيه والنقابية والشعبية بالكرك وقفه في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة  الكرك. كما نظمت الحركة الاسلامية بالكرك  وقفة تضامنية في ضاحية الثنية لشرقي مدينة الكرك بمشاركة فعاليات شعبية . وفي المزار الجنوبي نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الاهل في فلسطين ورفضا للعدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الاشقاء في غزة . 
وفي الوقفات الثلاث رفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . 
وأكد المتحدثون في الوقفات التضامنية جميعا  على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . 
وطالب المشاركون  الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل . 
واشاروا الى ان كل  الاردنيين يقفون جميعا صفا واحدا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وانهاء قضيته العادلة . مشددين على ان اقل ما يمكن ان نقدمة للاشقاء في مواجهة العدوان هو التعبير عن رفض العدوان ومساندتهم .
واشاروا الى ان على العرب والمسلمين الاتحاد في مواجهة ما يواجهة الشعب الفلسطيني من عدوان  وخصوصا وان كل القوى الغربية تساند الكيان الصهيوني بكل قوة وتمده بالسلاح في جين ان المقاومة الفلسطينية وحيدة تواجهة جيش الاحتلال الصهيوني .
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