الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك : وقفتان دعما للشعب الفلسطيني

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جانب من الفعاليات
نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في  محافظة الكرك اليوم وقفتان للتعبير عن التضامن  مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار  العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة .اضافة اعلان
وأعاد المشاركون مطالبهم بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربيه الداعمه للكيان الصهيون. رافضين أية عملية تفاوض مع الاحتلال الا بوقف كامل باطلاق النار.
فقد نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية بالكرك وقفه في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وشارك في الوقفة مئات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .
وأكد المشاركون  على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.
وطالب المشاركون  الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل .                         
كما نظمت الحركه الإسلامية في الكرك وقفه تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في ميدان صلاح الدين الأيوبي وسط مدينة الكرك. وطالب المشاركون في الوقفه الغاء معاهدة السلام مع دوله الاحتلال. وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكا في العدوان على الشعب الفلسطيني.
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