الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك: وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقفة مدينة الكرك
وقفة مدينة الكرك

نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفتان للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة .

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وعبر المشاركون عن ادانتهم للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مشددين على ان الغرب شريك في العدوان على الأمة العربية كلها.                    وطالبوا بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربيه الداعمه للكيان الصهيوني رافض للعدوان الغربي. 

ونظمت الوقفة الأول في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وشارك فيها مئات المواطنين ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . 
كما نظمت الحركه الإسلامية في الكرك وقفه تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في بلده الحسينيه بلواء المزار الجنوبي.

وطالب المشاركون في الوقفه الغاء معاهدة السلام مع دوله الاحتلال، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكا في العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

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