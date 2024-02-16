الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك : وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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من فعاليات التضامن مع فلسطين في الكرك

نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية بالكرك اليوم وقفتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني على غزة.
ونظمت فعاليات الملتقى الوطني للاحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات بمحافظة الكرك وقفه في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك بمشاركة عشرات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .                                وأكد المشاركون رفضهم لاي شكل من أشكال مساعدة الكيان الصهيوني من خلال توفير طرق تزويد تجارية بديلة له عبر الطرق البرية وخصوصا من الاردن.           
وجددوا ادانتهم للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بسبب وقوفها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.                            وفي ضاحيه الثنية شرقي مدينة الكرك نظمت الحركة الإسلامية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.

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وأكد المشاركون في الوقفة استنكارهم لحالة الصمت عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة ومختلف مناطق فلسطين المحتلة.

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