الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرك.. 3 وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

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الكرك : 3 وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
                
   الكرك -نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب الإبادة . اضافة اعلان
فقد نظم الملتقى الوطني للفعاليات  الحزبية والنقابية والشعبية بالكرك وقفه في ضاحية المرج شرقي مدينة  الكرك. وفي المزار الجنوبي نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الاهل في فلسطين ورفضا للعدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الاشقاء في غزة . كما نظمت الحركة الاسلامية بالكرك  وقفة تضامنية في بلدة المنشية شمالي  مدينة الكرك بمشاركة فعاليات شعبية . 
وعبر المشاركون في الوقفات الثلاث عدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ، مؤكدين دعمهم لموقف الاردن في قطع العلاقات ووقف الاتفاقية مع الكيان بخصوص المياة والطاقة ومطالبين بتجميد اتفاقية اتفاقية وادي عربة . 
وأكد المتحدثون في الوقفات التضامنية جميعا  على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . 
وطالب المشاركون  الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل .
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