المرأة بالكرك.. مشاركة متواضعة وآمال معلقة على "برامج التحديث"

هشال العضايلة

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الكرك - في واقع لا ينسجم ودعوات وبرامج تمكين المرأة، تشهد أوضاع النساء بمحافظة الكرك تراجعا ملموسا في معظم الصعد، في حين تتجدد الآمال بأن تشهد الفترات المقبلة تغيرا ملحوظا، وفق نساء ناشطات، يعولن على برامج التحديث، وإضافة محور خاص في النوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، والذي أعلن عنه وزير الداخلية أول من أمس.وكان الوزير الفراية، قد قال خلال مناقشة تقرير قياس الفجوة الجندرية في المحافظات، إنه سيتم إضافة محور خاص في النوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، لينعكس على تحديد أولويات المشاريع، ضمن الخطط السنوية.وبحسب الفراية، فإن جلالة الملك وجه الحكومات لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير البيئة الداعمة لها في المجالات المختلفة.في المقابل، تشارك فتيات وناشطات بالكرك في مختلف ورش العمل والندوات ومجالات الحياة العامة، للوصول على مواقع مؤهلة وتحسين ظروفهن الحياتية وأسرهن، في وقت يشهد حضور المرأة بالكرك في مواقع المسؤولية بمؤسسات رسمية واهلية كالبلديات والتعليم والزراعة والأشغال والمجالس المنتخبة تراجعا ملحوظا.وبحسب التقرير السنوي الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة الكرك، فان نسبة البطالة في المحافظة بلغت العام الماضي 20 %، منها 17.1 % بين الذكور، و 22.6 % بين الإناث، في حين أن نسبة الفقر العام بلغت بالمحافظة 13 %، في حين كانت نسبة البطالة لسنوات مضت قريبة او تزيد قليلا عن النسبة الحالية، في مؤشر على أن النساء لا يحصلن على نسب متساوية في فرص العمل.وكانت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي قد اشارت إلى الفجوة بين الجنسين لعام 2021 وفق مؤشرات عالمية، حيث حل الأردن في المركز 131 من بين 156 دولة في تصنيف متدن، وكذلك المركز 177 من بين 190 دولة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عام 2022 وفي مستوى متدن أيضا.بالعودة الى الوزير الفراية فقد تطرق إلى أنه تم قياس الفجوة الجندرية في 6 محافظات وهي عجلون وإربد والبلقاء ومادبا والطفيلة والعقبة، ليصار إلى استكمالها في باقي محافظات الأردن كمرحلة أولية للتقييم.ولفت إلى أنه تم تقييم التحديات والفرص في 4 مجالات وهي المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة والتمكين السياسي، لغايات إدماج النوع الاجتماعي في موازنات مجالس المحافظات في السنوات المقبلة، للتقليل من الفجوة.وأكد الفراية حرص الوزارة على مأسسة وديمومة هذه العملية كجزء من إجراءات إعداد الخطط التنموية للمحافظة وبما يراعي النوع الاجتماعي، حيث ستتم إضافة محور خاص بالنوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، ما سينعكس إيجابًا على تحديد أولويات المشاريع ضمن خطة المحافظة وموازنتها السنوية بهدف تقليص هذه الفجوة.في المقابل، تؤكد عضو جمعية النساء العربيات بمحافظة الكرك المهندسة كرم القسوس أن النساء بشكل عام في الكرك ما زلن يواجهن تحديات كبيرة مثل باقي مناطق المملكة، إذ أن حضور المرأة على مستوى المؤسسات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يزال ضمن نسب متدنية، لأسباب عديدة، مشيرة الى أن الآمال معلقة حاليا على برامج التحديث الوطنية السياسية والاقتصادية بان تحدث فارقا في مواقع المرأة بشكل عام.وقالت إن المرأة في محافظة الكرك ومثلها محافظات الأخرى تعاني من كونها الأقل تعليما والأقل حصولا على العمل وارتفاع نسبة البطالة ونسب الأمية والفقر، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من السيدات يعتبرن المعيلات لأسرهن في غياب الزوج وخصوصا في حالات الطلاق وغيرها من الحالات الاجتماعية.واعتبرت أن مؤشر تراجع حضور نساء الكرك في المجال العام يعكسه غياب تواجدهن في مواقع مسؤولية، رغم أن سنوات سابقة شغلت نساء من الكرك لمواقع عدة، وشكلت بذلك نقلة نوعية.وأكدت أن هناك برامج مختلفة وعديدة تنفذها مؤسسات مختلفة رسمية وأهلية من أجل تأهيل المرأة في المجتمع وتمكينها من الاعتماد على الذات والحصول على فرصة العمل وخصوصا في فرص العمل الذاتية التي توفرها المشاريع الانتاجية المنزلية في ظل غياب فرص العمل الرسمية لنساء لا يملكن تأهيلا أكاديميا وعلميا.وغير أنها لفتت إلى أن برامج التدريب والتأهيل والإنتاج يجب أن يرافقها دعم، وهذه النقطة المهمة ما تزال غائبة عن مشاريع وخطط رسمية وشعبية.أم معن 68 عاما، من بلدة الثنية، تعيل أسرتها منذ وفاة زوجها قبل قرابة عشرين عاما بحادث سير خارج الوطن، تقول إنها وبعد وفاة زوجها وجدت نفسها المعيل الوحيد لأسرتها وبدأت حينها وبلا أي مساعدة أو مساندة بالعمل في إنتاج الأغذية الشعبية من الخبز البلدي والسمن والجميد واللبن وغيره من الأصناف الغذائية وبيعها لتوفير الدخل لأسرتها.وتقوم أم معن في حالة ليست فريدة وإنما مثلها كثيرات بتسويق إنتاجها بنفسها وأحيانا بالأسواق الموسمية الشعبية التي تنظمها بعض الجهات.وتشير إلى أنها طول تلك السنوات الصعبة حرصت على تعليم أبنائها وبناتها بالجامعات مما تدخره من عملها بالمنزل المتواضع، ولاحقا عانى أفراد أسرتها من غياب فرص العمل بعد تخرجهم من الجامعات.وقالت الطالبة في جامعة مؤتة سارة العضايلة إن المرأة في محافظة الكرك رغم كل الحديث عن ضرورة مشاركتها في الحياة العامة، إلا أن الواقع في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو غياب شبه تام للسيدات.وبينت أن المرأة في الانتخابات هي مقترعة فقط، ولا تحضر على رأس الهرم، مشيرة الى أهمية وجود قانون انتخابات يضع سيدات في مساحة آمنة بالقوائم الانتخابية على صعيد الانتخابات البلديات ومجلس النواب، آملة بأن تسهم البرامج الخاصة بالتحديث بحل حقيقي للواقع الحالي.وبينت أن هناك ظروفا صعبة تعيشها المرأة نتيجة البطالة والفقر في مختلف مناطق محافظة الكرك، وما تعلنه الأرقام والإحصاءات الرسمية يشكل جزءا بسيطا من حقيقة الواقع المؤلم.وأشارت إلى أن مناطق مثل الأغوار الجنوبية تعيش فيها المرأة واقعا صعبا حيث أن هناك أسرا عديدة تعتمد على المرأة في توفير دخلها، وتعمل نساء في ظروف صعبة للغاية بالمزارع بأجر زهيد قياسا مع الأجر الذي يتقاضاه غيرها من العمال.ودعت العضايلة إلى مساهمة حقيقية للطلبة والشابات في مشاريع التحديث المختلفة ووضعها موضع التطبيق تجنبا لحدوث أزمة ثقة وحالة إحباط عام بين الشباب والشابات معا، على اعتبار أن هذه هي الفرصة الأخيرة لإشراك حقيقي للشباب والمرأة في الحياة العامة.وقالت العضو في الحزب الشيوعي الأردني بالكرك المهندسة رغد العمارين إن المرأة بشكل عام تواجه تحديا كبيرا لزيادة مشاركتها في الحياة العامة وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها ليس في الكرك وحدها بل في مختلف مناطق المملكة.وأشارت إلى أن نسب البطالة والفقر هي الأعلى بين النساء، رغم أن العديد من الأسر وخاصة المعوزة تعتمد على المرأة بتأمين جزء إن لم يكن كل دخلها.وبينت أن المرأة تواجه على الصعيد السياسي شبه إقصاء، وهي قضية مرتبطة أيضا بالتهميش الذي تواجهه قطاعات لا تحصل على كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.