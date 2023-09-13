المعايطة لـ"الغد": بلدية الكرك مستمرة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بموازنة متهالكة

هشال العضايلة

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قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية تعاني ظروفا مالية صعبة نتيجة تواضع الموازنة المقدرة بـ16 مليون و780 ألف دينار، مقابل عجز مالي مع حساب مكشوف بقيمة 21 مليون دينار، وقروض والتزامات مالية بقيمة 14 مليون دينار.وأكد في حديثه لـ"الغد" أن الظروف المالية الصعبة لن تثني البلدية عن القيام بواجبها والدور المطلوب منها في خدمة المجتمع المحلي في كافة المناطق التابعة للبلدية، والبالغ عددها 14 منطقة، غالبيتها تشهد تطورا وتوسعا عمرانيا وتنظيميا وخصوصا مناطق المرج والكرك الجديدة.واضاف أن طاقم البلدية يضم 850 موظفا وعاملا، وتشكل نسبة رواتبهم من اجمالي الموازنة 42 %، ما يعادل 6 ملايين و942 ألف دينار، معتبرا أن هذه النسبة جيدة قياسا لسنوات سابقة كانت أعلى من ذلك.ولفت المعايطة إلى أن قيمة الايرادات والتحصيلات المالية من مختلف مصادر التحصيل المالي خلال العام الحالي بلغت 8 ملايين و930 ألف دينارا، وتشكل جزءا بسيطا من احتياجات البلدية المالية العامة لمختلف النفقات. وأشار إلى أن البلدية يترتب عليها خلال العام الحالي اقساط قروض سنوية بقيمة 678 ألف دينار، وفوائد حساب مكشوف بقيمة مليون و258 ألف دينار، وفوائد قروض بقيمة 850 ألف دينار.وبين أن البلدية تعمل حاليا على متابعة تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية لخدمة المواطنين والمجتمع المحلي بمحافظة الكرك وليس فقط للقاطنين ضمن حدودها وقد تصل قيمة هذه المشاريع إلى حوالي 9 ملايين دينار، وتشمل المشاريع تعبيد وفتح وتأهيل شوارع بقيمة 3 ملايين دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي بالغور الحديثة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار في كلفته الاجمالية.ولفت إلى أن المشروع يشمل مرافق سياحية وملاعب رياضية وبرك سباحة، إضافة إلى استراحة سياحية ونزل سياحي، فضلا عن بناء شاليهات وشقق سكنية، متوقعا أن يوفر المشروع قرابة 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة. وأضاف أن من مشاريع البلدية المستقبلية تطوير المسلخ البلدي ليتم استقبال أكبر عدد من الذبحيات واعتماد الطرق الآلية الحديثة، إضافة إلى وتطوير سوق للمواشي وافتتاح خط انتاج جديد بمصنع السماد العضوي بالمدينة الصناعية والذي يستوعب مخلفات المواشي والاشجار والدواجن والنباتات ومخلفات سوق الخضار.كما تنوي البلدية إنشاء سوق شعبي للخضار والفواكة في منطقة المنشية ليخدم مناطق شمالي الكرك، وتنفيذ السوق الشعبي للبسطات بمدينة الكرك لإنهاء ظاهرة البسطات والباعة المتجولين.وقال إن البلدية تسعى للحصول على منحة لإنشاء منطقة حرفية جديدة تخدم بلدات شمالي الكرك وخصوصا مع التوسع العمراني والمهني بالمنطقة، وتوسعة لمحطة الطاقة الشمسية لتبلغ طاقتها 4.5 ميغا والاستمرار في اطلاق جائزة الناصر صلاح الدين الايوبي السنوية وتنفيذ مشروع مضمار السباق للخيول العربية الأصيلة.كما أشار إلى عمل البلدية على استبدال كافة وحدات الانارة القديمة بالكرك بوحدات انارة حديثة موفرة للطاقة، فيما يجري العمل حاليا على صيانة وترميم منطقة عين سارة السياحية. ولفت إلى أن البلدية تعمل لأجل إنهاء حالة التخلف عن ترخيص المحال التجارية بالكرك خلال السنوات الماضية والتي ادت إلى انخفاض قيمة الايرادات، من خلال التسهيل على التجار والمواطنين وبحيث تراجعت نسبة المحال غير المرخصة إلى حوالي 35 %، من عدد المحال التجارية الكلي والبالغ 2500 محل تجاري.وأشار إلى أن البلدية عملت سابقا على تنفيذ مجموعة من المشاريع، ومن بينها مشروع مجمع الشهيد هزاع المجالي بكلفة ثلاثة ملايين دينار، ومشروع سكن الطالبات في منطقة مرود القريبة من جامعة مؤتة، ليقدم خدمات السكن للطالبات بالجامعة من خارج المحافظة، إضافة إلى مصنع تدوير النفايات الورقية في المنطقة الحرفية، ومصنع الحاويات ومزرعة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة وتخفيض فاتورة الكهرباء التي تستهلك جزءا كبيرا من موازنة البلدية، فضلا عن افتتاح مشروع مدينة الكرك الترفيهية في منطقة زحوم شرق مدينة الكرك.وأشار إلى أن البلدية تنفذ حاليا مشروع إعادة تأهيل منطقة وسط المدينة والتي كانت سابقا دوار المدينة بحيث يتم انشاء دوار الساعة من خلال بناء برج تعلوه ساعة كبيرة، لافتا إلى أن منطقة الدوار ستصبح معلما حضاريا من معالم المدينة.ودعا المعايطة إلى إعادة العمل بخطط المشاريع السياحية في مدينة الكرك والاستفادة من المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة وتطوير المنتج السياحي من خلال استفادة المستثمرين والمواطنين بالامكانات التي توفرها مدينة الكرك من خلال البيوت التراثية القديمة لإنشاء مرافق سياحية خدمية، مؤكدا أن بلدية الكرك ستنفذ خطة مرورية جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بادارة السير وغرفة تجارة الكرك للتخلص من الاختناقات المرورية والتي تتسبب بحالة من الارباك للحركة السياحية والتجارية بالمدينة ويجب التخلص منها.وبين أن المجلس البلدي لبلدية الكرك ومن اجل العمل على استعادة الحياة لمدينة الكرك القديمة قرر بداية العام منح تسهيلات للراغبين باستخدام الابنية التراثية الموجودة لإقامة مشاريع سياحية وثقافية أو فلكلورية على أن يزيد عمر الأبنية المستخدمة على 80 عاما وذلك من اجل الحفاظ عليها من الخراب وتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة.وتتمثل هذه التسهيلات بإعفاء المستثمر من أبناء المحافظة والذي ينفذ مشروع سياحي بالمدينة القديمة من رسوم المسقفات ورسوم رخص المهن ورسوم النظافة لمدة 10 سنوات.