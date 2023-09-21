انطلاق فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

هشال العضايلة

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بدأت في الكرك مساء أمس فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمة مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".وحضر افتتاح فعاليات المهرجان فعاليات شعبية وثقافية بالكرك وجمهور الشعر والثقافة في محافظة الكرك.والقى كل من الشعراء محمد فناطل الحجايا ومليح الهقيش وابراهيم البطوش وعبدالرحمن الطراونه وفرح مهيدات وحليمة العبادي قصائد شعريه بمشاركة عازف الربابة جمال خليف الاغوات في اليوم الأول من فعاليات المهرجان.وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن استمرار تنظيم مهرجان مؤاب الشعري جاء التزاما من مديرية ثقافة الكرك والفعاليات الثقافية بالمحافظة في تعزيز ثقافة الشعر وتعريف الجمهور بالكرك الشعراء الاردنيين.واشارت إلى إن اللجنة التنفيذية للمهرجان تقرر كل موسم اسماء الشعراء الاردنيين وغير الاردنيين المشاركين بالمهرجان من اجل توفير التنوع في الاسماء وفي الانماط الشعرية.واشارت إلى إن الشعر يلقى الاهتمام من جمهور الشعر بالكرك وفي المحافظات المجاورة وخصوصا وان المهرجان اصبح عنوانا مهما في الفعل الثقافي بالكرك والمملكة .ويلقى الدعم الكامل من وزارة الثقافة كما هو حال كل النشاطات الثقافية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الهيئات الثقافية بالكرك.