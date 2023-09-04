بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

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بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة واللازمة لحماية مخرج جسر الموجب الذي تضرر جراء السيولة خلال الموسم المطري الأخير والهطول المطري الكبير الذي شهدته المنطقة أواخر شهر أيار/ مايو الماضي.وكان وادي الموجب قد شهد تدفقا عاليا للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/ البحر الميت محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي ونحر أسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة، ما قد يشكل خطر على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.وتتمثل الأعمال التي تم البدء بها بفتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة النحر الحاصل أسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.يذكر أن وادي الموجب من أكبر روافد البحر الميت، بعد نهر الأردن، ويبدأ من منطقة اللجون (شرقي الكرك)، ويجري لمسافة (25) كيلو متراً في الاتجاه الشمالي – الغربي، حتى التقائه بوادي السعيدة، ثم ينعطف نحو الغرب، باتجاه البحر الميت حيث يلتقي قبل مصبه بثلاثة كيلومترات في وادي الهيدان ليبلغ طوله الإجمالي 80 كيلو مترا.