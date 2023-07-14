"براميل النفايات".. صورة من الماضي تعكس تأخر خدمات النظافة بالكرك

هشال العضايلة

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الكرك – رغم وجود مصنع للحاويات تابع لبلدية الكرك، لم تختلف الصورة كثيرا في مختلف مناطقها، إذ ما تزال آلاف البراميل المنتشرة بين الأحياء تستخدم لتجميع النفايات كبديل رئيس عن الحاويات مع ما تشكلة من مشكلة بيئية تعكس النمط القديم والتقليدي في تقديم خدمات التخلص من النفايات.وفي كافة مناطق بلديات الكرك وعددها 10 بلديات، تستخدم البراميل على نطاق واسع بسبب رخص ثمنها، رغم أن احجامها صغيرة ولا تستوعب كميات النفايات التي يطرحها السكان.وبسبب احجامها الصغيرة فإن تراكم النفايات حول البراميل مشهد عام في مناطق الكرك، كما ان هذه البراميل ولسهولة حملها دائما ما تتعرض للسرقة من قبل بعض الاشخاص لغايات بيعها كخردة.ويشكو سكان بالكرك من بقاء استخدام البراميل لتجميع النفايات لحين رفعها بواسطة الكابسات، معتبرين أن براميل النفايات اصبحت من الزمن القديم مع التقدم الحاصل في خدمات جمع النفايات وصناعة الحاويات.واعتبروا أن استخدام براميل النفايات كان ولسنوات ماضية يمكن قبوله لعدم وجود البديل وتواضع حجم النفايات التي يطرحها السكان بسبب قلة عددهم، غير أن التقدم الحاصل في مجال خدمات تجميع ورفع النفايات يظهر بلديات الكرك وكأنها ما تزال متأخرة بعقود عن غيرها من بلديات المحافظات في هذا المجال.وقال ايمن الضمور إن وجود براميل النفايات في الأحياء والمناطق السكنية لتجميع النفايات أصبح يشكل عبئا على المواطنين، بالإضافة إلى كونها تشكل تلوثا بيئيا كبيرا لتواجدها بأعداد كبيرة بين الشوارع ووسط الأحياء.ولفت إلى أن استخدام البراميل والتي تصبح بعد اسابيع من استخدامها وحرقها صدئة ومهترئة، وتشكل صورة غير سليمة من الماضي في غياب الكابسات، حيث تستخدمها مختلف بلديات المحافظة لأسباب غير معروفة، مشيرا إلى أن البراميل تتلف بسرعة بسبب إشعال عمال الوطن الحرائق فيها للتخلص من النفايات، بالإضافة الى تلفها نتيجة رميها بعد تفريغ محتواها بالكابسات على الارض واتخاذها من قبل الاطفال كوسيلة للعب بها أثناء لهوهم بالشوارع، اضافة إلى سرقة العشرات منها من بعض جامعي الخردة اثناء الليل.وبين أن استخدام غالبية البلديات بالمحافظة للبراميل في تجميع النفايات اصبح يشكل مشكلة للسكان بسبب عدم قدرتها على استيعاب النفايات وخاصة اذا كانت بكميات كبيرة، ما يجعلها تتراكم بوسط الشوارع وعلى جوانبها محدثة تلوثا ومشاكل للسكان.وقال احمد الحمايدة من لواء القصر إن كميات كبيرة من البراميل التالفة ما تزال موجودة في الشوارع والأحياء وتترك على جوانب الطرق، ما يجعلها جزءا من المشهد العام بالبلدات والأحياء، لافتا إلى أهمية أن تولي البلديات موضوع البراميل وجمع النفايات اهتماما أكثر مما هو عليه الآن حرصا على السلامة العامة.وأشار علي الصرايرة من سكان لواء المزار الجنوبي إلى أن البراميل التي تستخدم لتجميع النفايات ظاهرة منتشرة في كل بلدات المحافظة، رغم أنها غير سليمة إلا انها الحل الوحيد لغياب الحاويات الخاصة بتجميع النفايات، وكانت عبارة عن حل سريع ومؤقت لحين توفر الحاويات، إلا أنها أصبحت حلا نهائيا لسنوات طويلة.وشدد على أن كل بلدة بمحافظة الكرك تضم مئات البراميل وتتراكم فيها كميات كبيرة من النفايات التي تتجمع لعدة أيام دون أن تقوم كابسات جمع النفايات بإفراغها، ما يجعلها بؤرة لتكاثر الحشرات والحيوانات وخصوصا الكلاب الضالة والقطط التي تعبث بالنفايات وتنثرها على الشارع.وأشار الناشط البيئي طارق مبيضين إلى أن وجود البراميل لتجميع النفايات حتى هذا اللحظة اصبح امرا مزعجا وظاهرة غير سليمة من الناحيتين الصحية والبيئية، لافتا إلى أن استخدام البراميل في جمع النفايات أصبح أمرا مقلقا ويشكل ضررا بيئيا كبيرا بسبب وجودها بالشوارع وعدم قدرتها على تجميع النفايات المتراكمة من منازل المواطنين نتيجة زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى كونها براميل تالفة.من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن بلدية الكرك تقوم بشكل دوري باستبدال البراميل بالحاويات، مؤكدا أن البلدية قامت خلال الاعوام الماضية بإنشاء مصنع للحاويات إلا انه لم يتم تشغيله إلا قبل عام فقط، لافتا إلى أن البلدية قامت مؤخرا بتوزيع زهاء ألف حاوية على الأحياء المتعددة بواقع 50 حاوية لكل منطقة وهي بحاجة إلى المزيد لتوزيعها إلا أن قدرة المصنع المحدودة على الانتاج وخصوصا بسبب ظروف البلدية المالية، تحول دون الاسراع بعملية الاستبدال.وأشار إلى أن بلدية الكرك تتطلع إلى تزويد البلديات الأخرى بالحاويات مستقبلا، مضيفا أن البلدية تعمل على التخلص من البراميل التي كان استخدامها حاجة مؤقتة، وتعمل على ايجاد نقاط تجميع للنفايات في مكان محدد بدلا من وجود البراميل بكل مكان ونقلها لاحقا إلى مكب النفايات.وأوضح أن بلدية الكرك تعمل تحت ضغط زيادة السكان ونقص الموارد بشكل كبير في حين أنها تملك 27 مركبة نقل للنفايات، بينها 10 بحاجة دائمة للصيانة.