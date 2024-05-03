الجمعة 03 أيار 2024
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بني مصطفى ترعى افتتاح سوق جارة القلعة التراثي الحرفي بالكرك

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وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة وفاء بني مصطفى ترعى افتتاح سوق جارة القلعة التراثي الحرفي بالكرك
الكرك- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة وفاء بني مصطفى اليوم الجمعة في مدينة الكرك افتتاح فعاليات سوق جارة القلعة  التراثي الحرفي في ساحة قلعة الكرك الذي ينظمة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبلدية الكرك الكبرى. اضافة اعلان

وقالت بني مصطفى ان مشروع سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي "سوق جارة القلعة" يعتبر مصدر فخر  والذي يهدف الى تنشيط محافظة الكرك سياحيا وتجاريا ويخدم الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، وهذا ينسجم تماما مع رؤية الحكومة القائمة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تعزيز الإنتاجية في المجتمعات المحلية لتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الريادة والعمل والابداع ، ، حيث سيكون السوق منصة لحوالي سبعين سيدة للاستفادة منه خلال الشهور القادمة لترويج منتجاتهن.

ولفتت الى ان هذا المشروع يعكس الجهد الكبير الذي يُبذل للارتقاء بمستوى الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي تقام في مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب والتفاعل المستمر مع المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركاء، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وفي توفير بيئة داعمة لتمكينها اقتصادياً .
وأوضحت إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات تمثل قوة دفع على مستوى العمل التنموي، من خلال تنظيم الأنشطة الهادفة والمتنوعة والتي لها دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتسليط الضوء على أهمية العمل اليدوي في تحسين دخل الأسر وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة اقتصادياً.

و أكدت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب  المحامية إسراء ضويع المحادين أن فكرة مشروع سوق الكرك الأسبوعي التراثي (جارة القلعة) والذي جاء ليُشعل شمعه تساعد على إيجاد فرص عمل لأصحاب وصاحبات المهن في الكرك، والعمل على ترويج محافظة الكرك سياحياً وهي التي تزخر بأكثر من ٢٥٠ موقع سياحي مختلف.

 واضافت المحادين أن المشروع بدأ بالتشاور المجتمعي وإعلان استقبال طلبات المشاركة من أصحاب وصاحبات الحرف والمهن،وكان أن استقبل المشروع ما يزيد عن مائة وثمانون طلباً للمشاركة،تم بعدها تشكيل لجنة فنية مكونة من الشركاء وهم:
بلدية الكرك الكبرى ،ووزارة الثقافة ،ووزارة السياحة والآثار ،ومركز قلعة الكرك ،ليصار إلى اختيار ٧٠ بائع وبائعة على أعلى مستوى من الاتقان والمهنية.
وشمل الافتتاح كلمات وقصائد وفقرات من الفلكلور الشعبي.
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