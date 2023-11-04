بين الاحتجاج والمبادرات.. مواطنون يواصلون التضامن مع غزة

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تتواصل فعاليات التضامن مع قطاع غزة، متخذة أشكال متنوعة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم لتقديم كل ما أمكن من أجل صمود الأشقاء بالقطاع في وجه العدوان الصهيوني الوحشي الذي تسبب بسقوط آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.وحرص العديد من أبناء المحافظات في هذا الخصوص إلى إطلاق مبادرات وتنفيذ فعاليات متعددة، تراوحت بين حملات جمع التبرعات وحملات التبرع بالدم، وأخرى ذات طابع توعوي لما يدور من عدوان غاشم على أهلنا بقطاع غزة.وفي محافظة البلقاء، دعت مبادرة شباب ماحص في منشور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس السبت، أي طالب من أهالي القطاع ويدرس حاليا في الأردن، إلى الاتصال على أرقام هواتف وضعتها لهذا الغاية، وذلك بهدف مد يد العون لهم في ظل انقطاعهم عن عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.وقال رئيس المبادرة أمجد عثمان الشبلي لـ"الغد"، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة تقديم كل ما يمكن تقديمه من دور إنساني تجاه أبناء غزة، مع استمرار الكيان الصهيوني بقصف المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد دون أدنى رحمة أو شعور بالمسؤولية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي أيضا انسجاما مع الدور الإنساني الأردني الواسع في دعم غزة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي ومختلف المؤسسات والجهات الحزبية والنقابية وغيرها.وأضاف، أن المبادرة ستتكفل بمساعدة كل من يتصل بها من الطلبة من أبناء قطاع غزة، للوقوف على احتياجاته كافة، وتقديم كل ما بوسعها تقديمه من مساعدات مالية أو غيرها، معتبرا أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه كواجب دينيوقومي وأخلاقي وإنساني.وأكد الشبلي، أهمية تكثيف العمل على جمع التبرعات والمساعدات بمختلف أنحاء المملكة لصالح قطاع غزة، خصوصا أن آلة القتل والإرهاب الصهيونية أحدثت دمارا ماديا واسعا يحتاج إلى أموال طائلة وسنوات طويلة لإعادته، فضلا عن الكارثة المتمثلة بأعداد الضحايا الكبيرة من الشهداء والجرحى.وفي إربد، شكل مئات من المواطنين "سلسة بشرية"، بعد أن حمل كل واحد يافطة مكتوب عليها شعارات تدعم غزة وتندد بالعدوان الصهيوني في لفتة منهم للتأكيد على مواصلة التضامن بكل ما أمكن.كما كتب على اليافطات عبارات حيت صمود الأهل في غزة، وتضحياتهم، كما رفعوا صورا لعدد من الضحايا وصور الدمار التي خلفها العدوان الصهيوني.وحمل المشاركون في السلسلة البشرية الأعلام الفلسطينية وصورا توضح حجم الدمار الذي الحقه العدوان الصهيوني بالقطاع وأهله.وقال القائمون على الفعالية إن هذه السلسلة تأتي للتعبير عن رفض المواطنين استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة وللمطالبة برفع الحصار عنهم، وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.ودعوا المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف الحرب والإبادة الجماعية للأهل في قطاع غزة.كما أطلقت مجموعة شباب من محافظة إربد مبادرة إنسانية باسم "شهداء الطوفان"، بهدف توزيع المياه والتمور عن أرواح الشهداء في غزة.وقال صاحب فكرة المبادرة محمود العبيدات إن هذه المبادرة تعتبر وسيلة توعية لوحشية العدوان الصهيوني وأن جميع الشعوب العربية تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني ونحن يد واحد ودم واحد.