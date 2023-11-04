السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بين الاحتجاج والمبادرات.. مواطنون يواصلون التضامن مع غزة

مواطنون يواصلون التضامن مع غزة
مواطنون يواصلون التضامن مع غزة
تتواصل فعاليات التضامن مع قطاع غزة، متخذة أشكال متنوعة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم لتقديم كل ما أمكن من أجل صمود الأشقاء بالقطاع في وجه العدوان الصهيوني الوحشي الذي تسبب بسقوط آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.    اضافة اعلان
وحرص العديد من أبناء المحافظات في هذا الخصوص إلى إطلاق مبادرات وتنفيذ فعاليات متعددة، تراوحت بين حملات جمع التبرعات وحملات التبرع بالدم، وأخرى ذات طابع توعوي لما يدور من عدوان غاشم على أهلنا بقطاع غزة.    
وفي محافظة البلقاء، دعت مبادرة شباب ماحص في منشور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس السبت، أي طالب من أهالي القطاع ويدرس حاليا في الأردن، إلى الاتصال على أرقام هواتف وضعتها لهذا الغاية، وذلك بهدف مد يد العون لهم في ظل انقطاعهم عن عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.
وقال رئيس المبادرة أمجد عثمان الشبلي لـ"الغد"، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة تقديم كل ما يمكن تقديمه من دور إنساني تجاه أبناء غزة، مع استمرار الكيان الصهيوني بقصف المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد دون أدنى رحمة أو شعور بالمسؤولية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي أيضا انسجاما مع الدور الإنساني الأردني الواسع في دعم غزة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي ومختلف المؤسسات والجهات الحزبية والنقابية وغيرها.
وأضاف، أن المبادرة ستتكفل بمساعدة كل من يتصل بها من الطلبة من أبناء قطاع غزة، للوقوف على احتياجاته كافة، وتقديم كل ما بوسعها تقديمه من مساعدات مالية أو غيرها، معتبرا أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه كواجب ديني 
وقومي وأخلاقي وإنساني.
وأكد الشبلي، أهمية تكثيف العمل على جمع التبرعات والمساعدات بمختلف أنحاء المملكة لصالح قطاع غزة، خصوصا أن آلة القتل والإرهاب الصهيونية أحدثت دمارا ماديا واسعا يحتاج إلى أموال طائلة وسنوات طويلة لإعادته، فضلا عن الكارثة المتمثلة بأعداد الضحايا الكبيرة من الشهداء والجرحى.
وفي إربد، شكل مئات من المواطنين "سلسة بشرية"، بعد أن حمل كل واحد يافطة مكتوب عليها شعارات تدعم غزة وتندد بالعدوان الصهيوني في لفتة منهم للتأكيد على مواصلة التضامن بكل ما أمكن. 
كما كتب على اليافطات عبارات حيت صمود الأهل في غزة، وتضحياتهم، كما رفعوا صورا لعدد من الضحايا وصور الدمار التي خلفها العدوان الصهيوني.
وحمل المشاركون في السلسلة البشرية الأعلام الفلسطينية وصورا توضح حجم الدمار الذي الحقه العدوان الصهيوني بالقطاع وأهله.  
وقال القائمون على الفعالية إن هذه السلسلة تأتي للتعبير عن رفض المواطنين استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة وللمطالبة برفع الحصار عنهم، وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.
ودعوا المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف الحرب والإبادة الجماعية للأهل في قطاع غزة.
كما أطلقت مجموعة شباب من محافظة إربد مبادرة إنسانية باسم "شهداء الطوفان"، بهدف توزيع المياه والتمور عن أرواح الشهداء في غزة.  
وقال صاحب فكرة المبادرة محمود العبيدات إن هذه المبادرة تعتبر وسيلة توعية لوحشية العدوان الصهيوني وأن جميع الشعوب العربية تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني ونحن يد واحد ودم واحد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الكرك

وقفة بالكرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني

03 تشرين الثاني 2023
أطفال يهتفون لفلسطين (الغد)

العدوان على غزة يعيد الوعي بقضية فلسطين وينسف أوهام التطبيع

31 تشرين الأول 2023
مدينة الكرك

أخطاء التنظيم بالكرك القديمة تمتد للأحياء الجديدة

30 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-27 at 1.22.42 PM

وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الكرك

27 تشرين الأول 2023
الكرك: جرائم الاحتلال تشعل حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية

الكرك: جرائم الاحتلال تشعل حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية

24 تشرين الأول 2023
إسعاف

الكرك.. قتل زوجته وأصاب شقيقتها وهرب إلى عمان

24 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ليست حربا ضد فصائل مقاتلة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدعم الإماراتي للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلام الملكة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات | منذ24 ساعة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 