تحرك شعبي بالكرك لتوحيد جهود دعم غزة بمواجهة بطش الاحتلال

هشال العضايلة

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الكرك- أكد مشاركون في اجتماع شعبي موسع، على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة.وأشار المشاركون في الاجتماع الذي دعت اليه بلدية الكرك وعقد في قاعة الشهيد هزاع المجالي، إلى أهمية توحيد الجهود التي تبذل لدعم الشعب الشقيق، وتنظيم فعاليات مشتركة بديلا عن الفعاليات المتفرقة.وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية دعت لهذا الاجتماع اليوم بمشاركة فاعليات عشائرية وحزبية ونقابية وشعبية ورؤساء بلديات وجمعيات وأندية من أجل تنظيم فعاليات داعمة للأشقاء في فلسطين بشكل موحد وجهود الدعم من تبرعات مختلفة.ولفت إلى أن الأردنيين هم الأقرب والأكثر حرصا ومساندة لدعم الأهل في فلسطين ونحن لسنا بعيدين عن عدوانية الصهاينة وأطماعهم المكشوفة، والتي أعلنوا عنها في أكثر من مرة.وشدد على أن أهالي الكرك تحديدا ملزمون كغيرهم بل أكثر بمساندة الأشقاء وعليهم واجب التضحية في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا على إدانة العدوان الصهيوني بحق الأهل في غزة.وأشار إلى أن جلالة الملك كان الأكثر تعبيرا عن الشعب الأردني تجاه الشقيق الفلسطيني ومساندته طوال الوقت وخصوصا في اجتماع القاهرة.وقال مفتي محافظة الكرك وليد الذنيبات إن صراعنا مع اليهود هو صراع على أرض المقدسات المسيحية والإسلامية.ولفت إلى أن الشعب الأردني بقيادته الحكيمة يقف خلف جلالة الملك دعما للأشقاء بمواجهة الصهاينة.ودعا إلى حماية الوطن وعدم العبث فيه، لأن هناك من يتربص بالوطن شرا في كل لحظة، مؤكدا أن المقدسات وأرض فلسطين هي أمانة في أعناق الجميع. وقال المحامي عبدالله زريقات من الحزب الشيوعي الأردني إن الأردنيين يقفون صفا واحدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني.وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الكرك المهندس وسام المجالي إن علينا في الكرك مثل كل الأردنيين واجب الدعم والمساندة للأهل في غزة لأنهم يتعرضون الآن إلى حرب إبادة بمشاركة حلفاء الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أهمية اتخاذ كل خطوات الدعم والمساندة من أجل إخواننا في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة.واتفق المشاركون على تنظيم فعاليات جماهيرية حاشدة موحدة تعبر عن الكرك بشكل عام.وجدد المشاركون تأكيدهم على الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية، مشيدين ومثمنين جهود جلالة الملك التي يبذلها لوقف العدوان الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وحماية الأشقاء في فلسطين.