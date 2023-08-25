تربية القصر تكرم أوائل الثانوية العامة

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الكرك – كرمت مديرية تربية لواء القصر اليوم الطلبة من اوائل إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في احتفال برعاية متصرف اللواء عصمت القراله وحضور مسؤولين باللواء وقطاع التربية والتعليم واولياء امور الطلبة .وقال مدير التربية والتعليم سامر المجالي ان الاحتفال لتكريم الطلبة الاوائل في الثانوية العامة بجميع الفروع ، مؤكدا اعتزاز الاسرة التربوية بأبنائنا الطلبة الاوائل الذين تميزوا وابدعوا في نتائج الثانوية العامة ، مثمنا دور المدرسة والمعلمين وأولياء امور الطلبة والطلبة أنفسهم في هذا الإنجاز الرائع الذي يعتبر مفخرة للجميع .وألقى الطالب عدي المعارفه كلمة الطلبة الأوائل والحاصل على المركز الأول في الفرع الصناعي على مستوى المديرية والمحافظة عبر فيها عن اعتزازها بمديرية التربية وسروره وعظيم امتنانه لتكريم الطلبة ومساندتهم ودعمهم المستمر .وفي نهاية الحفل وزع راعى التكريم الدروع التقديرية على مستحقيها من الجهات الداعمة و من الطلبة الاوائل في الثانوية العامة بجميع فروعها.