توسع الإسكانات الطابقية وغياب "الصرف الصحي".. مشكلة بيئية تتفاقم بالكرك

هشال العضايلة

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الكرك - تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أزمة بيئية في مختلف ضواحي وأحياء مدينة الكرك الجديدة، التي تشهد توسعا كبيرا في بناء العمارات الطابقية، واعتمادها على الحفر الامتصاصية في تصريف المياه العادمة نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي المنتظر تنفيذها.وغالبا ما تفيض مياه الحفر نتيجة عدم نضحها، مشكلة بركا صغيرة تسيل على الشوارع ومحيط وجوانب العمارات السكنية، مشكلة أزمة بيئية تلحق أذى بالمجاورين، في وقت تلقى هذه المشكلة إهمالا من القاطنين والمالكين للعمارات حيث يلقي كل منهم المسؤولية على الأخر في ظل ارتفاع كلفة نضح الحفر إلى ما يزيد على 30 دينارا.ويؤكد سكان بإحدى العمارات أنهم يحتاجون إلى نضح الحفرة الامتصاصية التابعة للعمارة كل أربعة أيام، بسبب صغر سعتها مقابل تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة إليها، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على السكان.وبسبب غياب شبكة للصرف الصحي في غالبية مناطق محافظة الكرك ومدينة الكرك تحديدا، تعتبر الحفر الامتصاصية الخيار الوحيد للتخلص من المياه العادمة فيما تشكل أكبر المشاكل للمواطنين وخصوصا في المناطق ذات الطبيعية الزراعية والتي انتشرت فيها الأبنية السكنية.يذكر أن غياب شبكة الصرف يشكل مشكلة صحية في المحافظة، ويحمل السكان كلفا عالية للتخلص من المياه العادمة، عبر صهاريج تنقلها للمناطق المخصصة شرقي محافظة الكرك، وتقتصر خدمات الشبكة الموجودة حاليا على مناطق مدينة الكرك وبعض ضواحيها، بحيث تتبع لمحطة تنقية الكرك، وبلدات المزار الجنوبي ومؤتة والعدنانية ومرود ومدين، في حين تعاني بقية بلدات المحافظة من غياب شبكة للصرف الصحي، ويشكل قاطنوها أكثر من 85 % من تعداد المحافظة.وقال المواطن سامي العمرو من سكان ضاحية الرابية جنوبي مدينة الكرك إن المنطقة الحديثة والتي تضم أعدادا كبيرة من العمارات السكنية التجارية باتت من أسواء المناطق سكنا بسبب الحفر الامتصاصية بالمنطقة والتي تعود لهذه الاسكانات ومن بينها العمارة التي يقطنها، مشيرا إلى أن الحفرة الامتصاصية للعمارة تفيض منها المياه العادمة بشكل دائم على الطريق العام بسبب امتلائها بسرعة دون أن يتم نضحها.وأشار إلى أن السكان يقومون بنضح الحفرة كل أربعة أيام ما يجعل الأمر مزعجا بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك مشاكل تحدث بين السكان في اسكانات أخرى حول عملية نضح الحفرة الامتصاصية ما يجعلها تسيل بالشارع لأيام عديدة قبل التخلص منها.وقال إن الأجهزة المعنية في سلطة المياه ووزارة المياه أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، أن هناك نية لديها لإنشاء شبكة للصرف الصحي في الأحياء الجديدة بالكرك، مشيرا إلى شبكة الصرف الصحي لم تعد ترفا، وخصوصا مع الأذى الكبير الذي تسببه الحفر الامتصاصية بالبيئة المحيطة وصحة المواطنين والتربة والمياه الجوفية وغيرها.وقال بلال المبيضين من سكان بلدة الثنية حيث يتواجد أكبر عدد من العمارات السكنية بالمحافظة وانتشرت على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، إن الإسكانات المنتشرة بكثرة في البلدة اصبحت مشكلتها الأساسية هي حفرها الامتصاصية والتي تسيل مياهها بشكل دائم على الشوارع وبين الأحياء السكنية، بسبب عدم قدرة السكان على توفير كلفة نضحها بشكل دوري، فيما لا يوجد أي رقابة من الجهات المعنية على ما تحدثه مياه هذه الحفر من تلوث.من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن البلدية على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل توفير شبكة صرف صحي لمناطق الكرك الجديدة وهي التي تتوسع تنظيميا وتزداد فيها حركة البناء وخصوصا الاسكانات الكبيرة متعددة الطوابق والتي تطرح كميات كبيرة من النفايات المنزلية، إضافة إلى كميات كبيرة من المياه العادمة.ولفت إلى أن البلدية من خلال كوادر الرقابة الصحية تقوم بمخالفة كل من يهمل الحفرة الامتصاصية التي تتسرب مياهها إلى الشارع.وكانت وزارة المياه /سلطة المياه، أعلنت في تصريحات صحفية من خلال الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة بداية العام الحالي انهما أنهتا مؤخرا إجراءات توسعة الشبكة في مدينة الكرك وضواحيها، إلى جانب مناطق جديدة في البلدية لم تكن مشمولة سابقا بها، بخاصة بلدات ومناطق الثنية ومنشية أبو حمور والكرك الجديدة ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، وجزء من مناطق ضاحية المرج، بكلفة تصل إلى نحو 15 مليون دينار.وأشار التصريح إلى أن الوزارة/ سلطة المياه ستبدأ بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين؛ الأولى وبكلفة (18.5) مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني KFW لخدمة مناطق "الثنية، المرج، منشية أبو حمور".فيما تشمل الحزمة الثانية من المشروع وبكلفة (23.5) مليون يورو مناطق "أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية"؛ حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.