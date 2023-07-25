توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل

هشال العضايله

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الكرك – وقعت مساء اليوم في الكرك اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل في فلسطين . ووقع الاتفاقية عن بلدية الكرك رئيس بلديتها المهندس محمد المعايطة وعن بلدية الخليل رئيس بلديتها تيسير ابو سنينه . بحضور محافظ الكرك فراس ابو الغنم وفعاليات شعبية ورسمية بالمحافظة .وقال المهندس المعايطه ان العلاقة الاخوية التي تربط الاهل في فلسطين والاردن وتحديدا في الكرك والخليل هي علاقة متينة تاريخية امتزج فيها الدم على جانبي النهر دفاعا عن فلسطين في مواجهة ذات العدو والاحتلال الغاصب . مشيرا الى اننا في الكرك نؤمن بحق شعبنا في فلسطين في وطنه المغتصب كله بلا نقصان .واضاف ان الاتفاقية جاءت لتعزز هذه العلاقة التاريخية بين مدينتي الكرك والخليل . مشددا على تقديم الشكر الدائم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم على دعمه المتواصل للاهل في فلسطين في مواجهة الاحتلال .وقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينه ان الخليل كانت دوما ترى في الكرك نصفها الثاني . لافتا الى ان بلدية الخليل تعتز وتتشرف بتوقيع اتفاقية تعاون وتآخي بين البلديتين الشقيقتين والتي هي في مصلحة كلا البلديتين .وبين ان الاردن كان دوما السند لفسطين وشعبها في مواجهة الاحتلال بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني . واشار ان الاتفاقية سوف تساهم في تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لما فيه مصلحة الاهل في الكرك والخليل وشعبينا الشقيقين .واشار النائب ايمن المجالي الى ان الخليل هي توأم الكرك والعلاقة بين الطرفين تاريخية لا تنفصم عراها وهي تمتد لقرون طويلة وليست وليدة الساعة . مشيرا الى ان العلاقة بين الشعبية بقيادة جلالة الملك رغما من محاولات الاحتلال لبث الفرقة بين الشعبين الا انها متينة وقوية وراسخة .وقال الوزير الاسبق صخر دودين ان اننا في الاردن وفلسطين شعب واحد على جانبي النهر وان الاردن ما زال صادما بقيادة جلالة الملك رغما كل المؤامرات عليه لاجل تصفية القضية الفسطينية ، مؤكدا اعتزاز الجميع بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية .وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة ان الكرك تتشرف باستقبال الاهل والاخوة من فلسطين والخليل شقيقة الكرك ، مشيرا الى اننا جميعا صفا واحدا بقيادة جلالة الملك دعما للاشقاء في فلسطين والخليل تحديدا والتي تشهد اعتداءات صهيونية متكررة .واشار رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القراله الى اعتزاز الكرك وغرفة تجارتها بوجود الاهل والاشقاء من الخليل بين اهلهم بالكرك وتوقيع اتفاقية التعاون بين بلديتي المدينتين .