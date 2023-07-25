الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل

توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل
توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل

الكرك – وقعت مساء اليوم في الكرك اتفاقية تعاون وتوأمة بين بلديتي الكرك والخليل في فلسطين . ووقع الاتفاقية عن بلدية الكرك رئيس بلديتها المهندس محمد المعايطة وعن بلدية الخليل رئيس بلديتها تيسير ابو سنينه . بحضور محافظ الكرك فراس ابو الغنم وفعاليات شعبية ورسمية بالمحافظة . اضافة اعلان
وقال المهندس المعايطه ان العلاقة الاخوية التي تربط الاهل في فلسطين والاردن وتحديدا في الكرك والخليل هي علاقة متينة تاريخية امتزج فيها الدم على جانبي النهر دفاعا عن فلسطين في مواجهة ذات العدو والاحتلال الغاصب . مشيرا الى اننا في الكرك نؤمن بحق شعبنا في فلسطين في وطنه المغتصب كله بلا نقصان . 
واضاف ان الاتفاقية جاءت لتعزز هذه العلاقة التاريخية بين مدينتي الكرك والخليل . مشددا على تقديم الشكر الدائم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم على دعمه المتواصل للاهل في فلسطين في مواجهة الاحتلال . 
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينه ان الخليل كانت دوما ترى في الكرك نصفها الثاني . لافتا الى ان بلدية الخليل تعتز وتتشرف بتوقيع اتفاقية تعاون وتآخي بين البلديتين الشقيقتين والتي هي في مصلحة كلا البلديتين . 
وبين ان الاردن كان دوما السند لفسطين وشعبها في مواجهة الاحتلال بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني . واشار ان الاتفاقية سوف تساهم في تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لما فيه مصلحة الاهل في الكرك والخليل وشعبينا الشقيقين . 
واشار النائب ايمن المجالي الى ان الخليل هي توأم الكرك والعلاقة بين الطرفين تاريخية لا تنفصم عراها وهي تمتد لقرون طويلة وليست وليدة الساعة . مشيرا الى ان العلاقة بين الشعبية بقيادة جلالة الملك رغما من محاولات الاحتلال لبث الفرقة بين الشعبين الا انها متينة وقوية وراسخة . 
وقال الوزير الاسبق صخر دودين ان اننا في الاردن وفلسطين شعب واحد على جانبي النهر وان الاردن ما زال صادما بقيادة جلالة الملك رغما كل المؤامرات عليه لاجل تصفية القضية الفسطينية ، مؤكدا اعتزاز الجميع بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية . 
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة ان الكرك تتشرف باستقبال الاهل والاخوة من فلسطين والخليل شقيقة الكرك ، مشيرا الى اننا جميعا صفا واحدا بقيادة جلالة الملك دعما للاشقاء في فلسطين والخليل تحديدا والتي تشهد اعتداءات صهيونية متكررة . 
واشار رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القراله الى اعتزاز الكرك وغرفة تجارتها بوجود الاهل والاشقاء من الخليل بين اهلهم بالكرك وتوقيع اتفاقية التعاون بين بلديتي المدينتين .
إغلاق جزء من الطريق الملوكي في الكرك بدءا من الأحد

إغلاق جزء من الطريق الملوكي في الكرك بدءا من الأحد 14 تموز 2023

أحد مشاريع مؤسسة إعمار الكرك غير الربحية قيد الإنشاء-(الغد)

مشاريع "إعمار الكرك" الأهلية.. رديف أم بديل لجهات رسمية؟ 11 تموز 2023

Untitled-1

موسم الحبوب بالكرك.. إنتاج مبشر وآمال بتعويض خسائر سابقة 09 تموز 2023

شارع بأحد أحياء الكرك يحتاج للتأهيل لكثرة الحفر-(الغد)

ترقيع الشوارع المهترئة بالكرك.. حلول فاشلة تخذل البلدية 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وفاة اربعينية بحادث سير بالكرك

وفاة أربعينية بحادث سير بالكرك

24 تموز 2023
1689961918577924100

الكرك: خريجون تقدم بهم العمر يخوضون ماراثونات المعارض الوظيفية

21 تموز 2023
1689930438763

ماذا تعرفون عن غابة اليوبيل في الكرك؟

21 تموز 2023
1689867851196993500

منازل فقراء بلا أثاث.. وتوفيره حلم تحققه مبادرات العون بالأغوار

20 تموز 2023
سياح خلال جولة لهم بمحيط قلعة الكرك-(_)

أعداد غير مسبوقة لزوار "قلعة الكرك"

16 تموز 2023
1689349799374235500

"براميل النفايات".. صورة من الماضي تعكس تأخر خدمات النظافة بالكرك

14 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توطين السوريين ودمجهم في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

إنهم يضربون "التوجيهي"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مباحثات اقتصادية جديدة في واشنطن

سلامة الدرعاوي |اليوم

عودة اللاجئين السوريين قريبا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

إسلاميون وأميركا والشريعة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 