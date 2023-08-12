جامعة مؤتة تحوّل دوام الأحد إلى "عن بُعد"

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قرر رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، وبناء على التوقعات الجوية ليوم الأحد والارتفاع الشديد على درجات الحرارة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:- تحويل كافة محاضرات يوم الأحد لتصبح عن بعد ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الاقسام الاكاديمية.- اعداد ترتيب خاص من الكليات الصحية للتدريب السريري.- تقوم الكليات والاقسام ومركز التعليم الالكتروني باعادة جدولة امتحانات يوم الاحد واعلانها للطلبة.- اعادة جدولة الامتحانات الورقية ليوم الاحد بالتنسيق داخل الكليات والأقسام- تقوم كلية الدراسات العليا باعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.- يكون دوام الموظفين الإداريين ليوم الأحد لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الا من تقتضي طبيعة عملة غير ذلك.