السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

جامعة مؤتة تحوّل دوام الأحد إلى "عن بُعد"

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
قرر رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، وبناء على التوقعات الجوية ليوم الأحد والارتفاع الشديد على درجات الحرارة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:اضافة اعلان
- تحويل كافة محاضرات يوم الأحد لتصبح عن بعد ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الاقسام الاكاديمية.
- اعداد ترتيب خاص من الكليات الصحية للتدريب السريري.
- تقوم الكليات والاقسام ومركز التعليم الالكتروني باعادة جدولة امتحانات يوم الاحد واعلانها للطلبة.
- اعادة جدولة الامتحانات الورقية ليوم الاحد بالتنسيق داخل الكليات والأقسام
- تقوم كلية الدراسات العليا باعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.
- يكون دوام الموظفين الإداريين ليوم الأحد لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الا من تقتضي طبيعة عملة غير ذلك.
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