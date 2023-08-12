جامعة مؤتة تحوّل دوام الأحد إلى "عن بُعد"

- تحويل كافة محاضرات يوم الأحد لتصبح عن بعد ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الاقسام الاكاديمية.
- اعداد ترتيب خاص من الكليات الصحية للتدريب السريري.
- تقوم الكليات والاقسام ومركز التعليم الالكتروني باعادة جدولة امتحانات يوم الاحد واعلانها للطلبة.
- اعادة جدولة الامتحانات الورقية ليوم الاحد بالتنسيق داخل الكليات والأقسام
- تقوم كلية الدراسات العليا باعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.
- يكون دوام الموظفين الإداريين ليوم الأحد لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الا من تقتضي طبيعة عملة غير ذلك.