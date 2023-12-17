عبر مشاريع استثمارية.. بلديات بالكرك من الاقتراض إلى الاعتماد على الذات

هشال العضايلة

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الكرك – نجحت العديد من البلديات في محافظة الكرك بإيجاد مشاريع استثمارية خاصة بها، لرفد موازناتها بعوائد مالية من شأنها تخفيف وطأة أزماتها المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في مناطقها المختلفة.وغالبا ما تواجه البلديات بالمحافظة بسبب ظروفها المالية المتردية صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع، فيما نجح بعضها بإنشاء مشاريع استثمارية خاصة بدأت تحصد نتائجها برفد موزاناتها بعوائد مالية سنوية.وخلال العامين الماضيين، نفذت بلدية عي جنوبي مدينة الكرك والتي تضم بلدات عي وكثربا وجوزاء وغيرها من البلدات العديد من مشاريع الخدمات المختلفة وفقا لرئيس البلدية عبدالحي الرواشدة.وقال الرواشدة إن البلدية قررت قبل عامين وبهدف زيادة مصادر دخلها على ضوء تراجع التمويل المحلي من المواطنين انشاء مشروع استثماري للبلدية يكون مصدرا دائما للدخل. وأوضح أن البلدية أنشأت مشروع معصرة زيتون في منطقة متوسطة من مناطق جنوبي المحافظة حيث بساتين الزيتون الكبيرة وهي المعصرة الوحيدة بجنوب الكرك وبكلفة مالية بلغت حوالي 300 ألف دينار.وأشار إلى أن المعصرة الآن تقوم برفد البلدية بحوالي 50 ألف دينار سنويا، عبر طرح المعصرة للاستثمار المحلي، مشيرا إلى أن البلدية باشرت بعد أن أعدت دراسات كاملة بإنشاء متنزة وطني مطل على مناطق الأغوار الجنوبية، حيث استملكت من أراضي الخزينة حوالي 17 دونما لهذه الغاية، متوقعا أن يشكل المتنزة إضافة نوعية استثمارية للبلدية.في ذات الشأن، يؤكد رئيس بلدية المزار الجنوبي المهندس ابراهيم النوايسة أن البلدية تعمل على تطوير الجانب الاستثماري في البلدية من خلال مشاريع تدر دخل إضافيا بديلا عن الاستمرار في الاستدانة والبقاء في دائرة الديون التي لا تنتهي.وأشار إلى أن البلدية نفذت مشروع مصنع الطوب والكندرين المحلي وبقدرة انتاجية كبيرة وتم طرحه للاستثمار، ويوفر عائدا ماليا للبلدية بقيمة 15 ألف دينار، مشددا على أن البلدية لديها دراسات جاهزة للاستثمار في مصنع للدهانات بالمزار الجنوبي وانشاء معصرة محلية للزيتون بسبب أهمية وجود معصرة في مناطق شرقي وجنوبي المحافظة.ولفت إلى أن مصنع الطوب والكندرين يوفر حاجة بلديات المنطقة من هذه المادة طوال الوقت ويسد حاجة البلدية التي كانت تشتري كميات كبيرة منها لمشاريعها المختلفة، كما يوفر فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة.وتنفذ بلدية الكرك خلال العامين الماضيين عدة مشاريع استثمارية تدر عليها دخلا إضافيا يسهم في دعم موازنتها ويقلل من عبء كلف تقديم الخدمات للمواطنين.وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن وزارة الإدارة المحلية غالبا ما تدعو البلديات إلى الاهتمام بالاستثمار في مشاريع مختلفة لزيادة دخلها وتوفير فرص عمل لأبناء المحتمع المحلي، وتنفذ دورات متعددة بالتعاون مع جهات داعمة لأجل تطوير إدارة الاستثمار في البلديات وتحقيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي التنموي في مجال الاستثمار.وأضاف المهندس المعايطة أن بلدية الكرك خلال الفترة الماضية باشرت بمجموعة من المشاريع الاستثمارية التي وفرت العديد من فرص العمل وساهمت في توفير دخل جيد للبلدية للحد من أزمتها المالية وخصوصا في جانب مخصصات رواتب الموظفين التي تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة وتستدين البلدية لأجلها.ولفت أن تنفيذ مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار على رأس هذه المشاريع، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية، مؤكدا أن بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية.وبين أن البلدية حصلت على موافقة مجلس الوزراء باستئجار 320 دونما من سلطة وادي الأردن لإقامة المشروع، مؤكدا أن جهود البلدية تكللت بالنجاح بموافقة مجلس الوزراء على استئجار الموقع، وبأجور رمزية لإقامة المشروع الذي أصبح في مرحلة التحضيرات والمخططات النهائية، متوقعا أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الجنوبية من البحر الميت.ولفت إلى أن المشروع يأتي لتدعيم بنية التنمية المحلية والاستثمارية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتأكيد دور البلدية التنموي وأهميتها في بناء أرضية استثمارية وتنموية جادة.وأكد أن البلدية تبذل الجهد لرفد محافظة الكرك بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة.وأوضح أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل حيث سيباشر في تنفيذ المرحلة الأولى والتي خصص لها مبلغ 900 ألف دينار، وتتضمن اقامة متنزه شعبي تتوفر فيه كافة الخدمات الأساسية والمرافق العامة، فيما تتضمن المرحلة الثانية التي مرافق للاستثمار المحلي وفيها سيتم بناء منشآت سياحية مصنفة وملاعب رياضية وبرك سباحة، إضافة إلى إنشاء استراحة سياحية وفندق فئة ثلاث نجوم، في حين ستشمل المرحلة الثالثة اقامة شاليهات وشقق سكنية لغايات التمليك أو التأجير.وأشار إلى أن البلدية ستنفذ خلال المرحلة القادمة العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية بالمحافظة وهدفها خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور البلدية في التنمية المحلية والوطنية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أن من المشاريع التي انتهت البلدية مؤخرا من تنفيذها ووفرت أكثر من 30 فرصة عمل مختلفة، مشروع تصنيع السماد العضوي الذي أقيم بجوار مدينة الكرك الصناعية وبتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بكلفة بلغت 300 ألف دينار.وأشار إلى أن المشروع يحقق أهدافا تنموية وبيئية من خلال ما يوفره من فرص عمل مختلفة، إضافة إلى تأمين حاجة مزارعي المحافظة من السماد العضوي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق فائدة بيئية من حيث التخلص من نفايات مزارع المواشي والدواجن في المحافظة والنفايات العضوية من خلال تحويلها إلى سماد والتخلص من آثارها السلبية على الصحة العامة.وشدد المعايطة على أن مصنع السماد العضوي التابع لبلدية الكرك الكبرى من أهم المشاريع التنموية التي تم إنجازها على مستوى المملكة وذلك نظرا للنتائج المميزة التي حققتها نتائج الفحص المخبري، مؤكدا أن البلدية باشرت ببيع إنتاج المصنع في السوق المحلي وبأسعار تفضيلية للمواطنين.وأضاف أن البلدية أنشأت المصنع بمرافقة مشاريع أخرى صديقة للبيئة منها زراعة الأخشاب باستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ببلدة اللجون شرقي محافظة الكرك، إضافة إلى إنشاء مزرعة الطاقة الشمسية ومصنع الكرتون وإعادة تدويره، ومصنع حاويات النفايات التي كانت تستهلك كلفة مالية كبيرة.من جهته أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبي يوسف البوات أن البلدية تتطلع إلى إنشاء مصنع للألبسة من خلال مشاريع التخطيط الممولة لحساب مشاريع مجالس المحافظات ليكون أحد المشاريع التي تشرف عليها البلدية ويسهم في رفد موازنتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.