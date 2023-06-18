لنقص الأندية والمراكز الصيفية.. الشوارع ملاذ أطفال الكرك

هشال العضايلة

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الكرك – ما إن تبدأ العطلة الصيفية حتى يندفع طلبة المدارس في محافظة الكرك إلى شوارع الحارات والأحياء لقضاء أوقاتهم، في ظل نقص شديد بالأندية والمتنزهات والمراكز الصيفية الثقافية والرياضية والاجتماعية، مهدرين أوقاتهم في ألعاب عادة ما تشكل خطورة على حياتهم ليس أقلها لعب الكرة وقيادة الدراجات الهوائية بالشوارع.ويوجد في محافظة الكرك زهاء 78 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، ومع نهاية الفصل الدراسي وانتهاء الامتحانات، لا يجد هؤلاء أي مكان أو فرصة لهم سوى الشوارع والساحات العشوائية التي يبتكرونها لأجل ألعاب في أغلبها خطرة على حياتهم مع عشرات المركبات المسرعة.ورغم وجود بعض البرامج التدريبية في مديريات وزارة التربية والتعليم بالكرك خلال الصيف إلا أنها لا تكاد تستوعب أكثر من 300 طالب، وخصوصا بعد توقف برنامج تدريبي منذ ثلاث سنوات مع بداية جائحة كورونا، كان يوفر فرصا لاستقطاب أكثر من 1500 طالب خلال العطلة.وفي محافظة تتسع رقعتها الجغرافية وبلداتها متباعدة، يصبح الوصول إلى المرافق المتوفرة والتي تعد على أصابع اليد من الملاعب والأندية والمتنزهات أمرا صعبا على السكان وأطفالهم.في بلدات المحافظة يبدو الأمر أكثر صعوبة، إذ تفتقر لأي مرافق خدمية تسهم في توجيه الأطفال من أعمار مختلفة نحو الأنشطة الهادفة، ما يجعلهم عرضة لحوادث الدهس أثناء لعبهم بالشوارع.ويمارس الأطفال من أعمار مختلفة لهوهم بوسط الشوارع بالكرة أو بالدراجات الهوائية، في مشهد يبدو عاديا لعدم توفر المرافق الضرورية لهم لإبراز مواهبهم وهواياتهم.ومع بدء العطلة الصيفية، تبدأ معاناة الأهل بالمحافظة، رغم مطالبة أولياء أمور طلبة في الكرك من الجهات المعنية بإنشاء أندية صيفية شاملة للطلبة لقضاء العطلة الصيفية وإنشاء ساحات وملاعب خاصة في بعض البلدات والقرى للعب الأطفال وإبعادهم عن الشارع مع ما يحمله من مخاطر مختلفة، إلا أن مطالبتهم لا تلقى الاستجابة.وأشار أسامة عليان من سكان لواء القصر إلى أن الأطفال والفتية لا يجدون خلال العطلة الصيفية سوى الشارع والمقاهي لتدخين الأرجيلة وتعلم عادات سيئة أخرى ومن بينها وقوعهم في براثن المخدرات، نتيجة مرافقة رفاق السوء ليقضوا على وقت الفراغ الطويل، الأمر الذي يهدد حياتهم ومستقبلهم بالخطر، لافتا إلى أن العطلة الطويلة تبدأ معها معاناة أولياء الأمور خاصة إذا كانوا من الموظفين، لعدم وجود الساحات والملاعب الآمنة الضرورية للعب الأطفال بدلا عن الشارع الذي يشكل خطورة عليهم من مختلف النواحي.ويقول بلال الضمور إن العطلة أصبحت هاجسا للأهل، فرغم توفر بعض الملاعب المغلقة التابعة للأندية والمراكز الشبابية والتي نفذت خلال السنوات الماضية، إلا أن تلك الملاعب بعيدة المنال عن الطلبة والأطفال كونها تقدم الخدمات مقابل رسوم مالية.ولفت إلى أن الأهالي يطالبون الأندية والبلديات ومديريات التربية ومراكز الشباب بتوفير البرامج الصيفية الكفيلة بإشغال الأطفال والفتيان بعيدا عن الشوارع التي تشكل خطرا على حياتهم، مطالبا بتوفير الملاعب والساحات العامة الملائمة لاستخدامها من قبل الأطفال. ودعا إلى أهمية فتح الملاعب المتوفرة بالمحافظة على قلة عددها أمام الأطفال وإقامة برامج لإشغال وقت الفراغ الطويل الممتد لأكثر من شهرين.من جهته، أكد مدير تربية وتعليم قصبة الكرك حسين الطراونة أن برنامج تدريب الطلبة خلال الصيف "بصمة" متوقف منذ جائحة كورونا، لافتا إلى أن هناك برامج نواد صيفية في بعض المديريات لتدريب مئات الطلبة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأندية توفر فعاليات رياضية واجتماعية وحياتية خلال أربعة أيام بالأسبوع للذكور والإناث.وأشار مدير نادي إبداع الكرك خالد برقان إلى أن نادي الإبداع يوفر طوال العام وخصوصا خلال العطلة الصيفية في مقر النادي برامج متنوعة لعدد من الشباب والأطفال يتجاوز عددهم المئات داخل مقر النادي، لافتا إلى أن الأنشطة تشمل برامج علمية وثقافية وأدبية تسهم في تطوير مهارات الطلبة والأطفال والشباب من سن خمس سنوات لسن ثلاثين.وبينت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة أن المديرية تنظم خلال العطلة الصيفية عددا من البرامج للأطفال والفتيات داخل مركز الحسن الثقافي تعنى بهم وتساهم في توفير مجالات ومساحات لهم خلال العطلة الصيفية الطويلة، مشيرة إلى وجود برامج للأطفال لتعزيز القراءة وورش الرسم والموسيقا.