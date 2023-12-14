"متحف الحياة".. حارس الموروث التراثي والثقافي الشعبي للكرك

هشال العضايلة

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قريبا من قلعة الكرك التاريخية وفي أحد المباني التراثية القديمة التي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر، أسست بلدية الكرك متحف الحياة الشعبية، بعد مطالب شعبية للحفاظ على الموروث الشعبي للكرك في الثقافة المادية وغير المادية وخوفا عليها من الضياع.وجاء تأسيس المتحف في العام 2016، بعد جهد مشترك للعديد من المؤسسات الشعبية والرسمية برعاية بلدية الكرك من بينها وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومتحف الأردن وجامعة مؤتة وجهات دولية مانحة وشركات وطنية.ويضم المتحف مئات المقتنيات من الأدوات والآلات التي تبرع بها مواطنون من مختلف مناطق الكرك أو تبرع من مؤسسات رسمية مختلفة كانت في حوزتها.ويقوم المتحف بدور كبير في الحفاظ على الموروث الشعبي المحلي بمحافظة الكرك، وخصوصا في الثقافة الشعبية المادية وغير المادية التي تتوارثها الأجيال، ويقوم المتحف بتنظيم حوارات وجلسات دائمة ومستمرة لإحياء هذه الثقافة ومنعها من الاندثار، ناهيك عن إعادة إحياء كل ما يتعلق بثقافة الطعام والشراب واللباس والمناسبات الشعبية المحلية المختلفة.وبحسب رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة فإن المتحف ومنذ تأسيسة قام على التعاون مع جهات مختلفة، كونه بحاجة إلى جهد كبير للحصول على مقتنيات كثيرة تشكل تصورا عاما عن الحياة الشعبية للمواطنين بالكرك خلال مئات السنين، والعمل على إحياء ما يمكن من تلك الحياة الثقافة الشعبية ومنعها من الاندثار، وخلق حالة من التواصل مع المواطنين والأجيال الجديدة بخصوصها وهو ما يحصل بشكل كبير.ولفت إلى أن المتحف بات جزءا مهما من مدينة الكرك والزيارات الرسمية والشعبية والسياحية لقلعة الكرك، إضافة إلى أن المتحف ينظم طوال الوقت فعاليات ثقافية شعبية وحوارات وسهرات وندوات وفعاليات متعددة هدفها إحياء ثقافتنا الشعبية بالكرك واستعراضها لزوار وسياح المدينة.وأكد أن بلدية الكرك الكبرى أقامت متحف الحياة الشعبية إحياء للتراث والحياة الشعبية، مشيرا إلى أن الأدوات والمقتنيات الموجودة في المتحف تجسد الحياة الشعبية التي كان يعيشها الأجداد والسكان بالكرك قبل أكثر من مائة عام، لافتا إلى أن البلدية تعمل على جعل المتحف من المواقع التراثية في المدينة وإبرازها على الخريطة السياحية للمدينة من خلال التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات.من جهته، قال مدير المتحف ابراهيم الضمور إن المتحف يعتبر الآن هو الحاضنة الوحيدة بمحافظة الكرك للموروث الثقافي والتراثي والشعبي للمجتمع بالكرك خلال مئات السنين ويوثق هذه الحياة والنشاط المادي وغير المادي بمختلف الأشكال.وبين أن تأسيس المتحف جاء بعد جهود مشتركة كبيرة في العام 2016 في احد مباني السرايا القديمة التي تلاصق قلعة الكرك، من قبل بلدية الكرك الكبرى، موضحا أن المتحف حتوي على عدة أقسام من بينها قسم أدوات ومقتنيات تراثية تتمثل في الأسلحة المحلية المستخدمة مثل البنادق والسيوف والخناجر، وآخر للباس الشعبي الكركي التقليدي، وقسم الأدوات والمقتنيات الزراعية، وأدوات الطهي والطبخ المنزلية، وأدوات الغزل والنسيج، وأدوات الزراعة المختلفة من الحراثة والحصاد، وأدوات تجهيز القهوة، وأدوات التجارة بالمحال التجارية، وأدوات الزينة والحلي وخصوصا للمرأة، والإنارة القديمة.وبين أن المتحف بعد سنوات من تأسيسه أصبح يرتاده الكثير من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها كونه يقع في محيط قلعة الكرك ومرافقها الأثرية والتراثية المختلفة، مشيرا إلى أن المتحف ينظم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والندوات والحوارات والمبادرات التي تهتم بالموروث الشعبي والثقافة الشعبية المحلية وتعززها.وبين أن من بين هذه الفعاليات الأيام الطبية المجانية والحوارات الثقافية وليالي السمر التراثية والعزف على ادوات موسيقية تراثية، والغناء الشعبي التراثي وصناعة وتقديم الأكلات الشعبية التراثية بالكرك وتنظيم دورات تدريبية على إنتاج المنتوجات الشعبية المختلفة من خلال مدربين لهم اهتمام بالتراث الشعبي بالكرك وخصوصا صناعة التحف وإعداد الطعام التراثي والمشغولات الشعبية التراثية والتي يمكن بيعها للسياح والزوار للمحافظة.وقال الباحث في التراث الشعبي بالكرك وسام الجعفري إن بلدية الكرك قامت على تأسيس المتحف وبذلت جهودا كبيرة حتى يرى النور وينبض بالحياة، ويعكس تفاصيل معيشة الناس خلال مئات السنين الماضية بالكرك، لافتا إلى أنه اجتمع في المتحف في هذه الرحلة مقتنيات كثيرة قامت ادارة المتحف بتوثيقها، ويشكل المتحف حاليا صورة من الذاكرة الجمعية للكرك والتي يلتقي فيها الماضي مع الحاضر في هذا المكان العابق بالتاريخ والحضارة.وأكدت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة أن متحف الحياة الشعبية بالكرك يشكل عنوانا مهما من عناوين الثقافة المحلية الشعبية خلال مئات السنين، ناهيك عن دورة في التعاون مع مختلف المؤسسات ومن بينها وزارة الثقافة في تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والتي تعنى بالحياة الثقافية بالكرك قديمها وجديدها، مشيرة إلى المتاحف وخصوصا تلك المعنية بالحياة الشعبية للسكان تساهم بحفظ التراث الذي يرتبط بتاريخ المجتمعات والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع، بدء من التراث المادي المرتبط بالأدوات المختلفة في الحياة ومرورا بالفنون والعادات والقيم والمفاهيم والحكم والأمثال والاحتفالات والحكايات والموسيقا والرقص والغناء والالعاب والمناسبات الاجتماعية المختلفة.