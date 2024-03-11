الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على أخطر مطلوب في الكرك

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جانب من المضبوطات مع المطلوب

** المطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقه 76 طلباً  بقضايا المخدرات وتشكيل عصابات الاشرار والمسؤول عن شبكة للاتجار وترويج المخدرات بمحافظة الكرك  .اضافة اعلان
 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت صباح اليوم مكان وجود مطلوب خطر ومسلح ويُعد المطلوب الأخطر في محافظة الكرك وتمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة وتبادل لإطلاق النار وأُسعف للمستشفى إثر إصابته .

وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ مُدّة متابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية حول ذلك الشخص المصنف بالخطر جداً والمسلح ونشاطاته وتحركاته لمداهمته وإلقاء القبض عليه، إذ تم صباح اليوم تحديد موقعه ووضعت خطة لمداهمته .

وتابع الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوّة الأمنيّة بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاههم، إذ تم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك والرد عليه لحين السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وأُسعف للمستشفى إثر إصابته لتلقي العلاج فيما ضبط شخص آخر كان برفقته وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أوتوماتيكيان وكمية كبيرة من العتاد وكمية من مادة الكريستال المخدرة وبودرة الجوكر وثلاث قنابل صوتية .

مشيراً إلى أنّ ذلك المطلوب بحقه 76 طلباً، وقيود أمنيّة بقضايا الاتجار بالمخدرات وتشكيل عصابات الأشرار وغيرها

وهذا وتوكد مديرية الامن العام انها مستمرة بملاحقة ومتابعة كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة وتجارها ومروجيها ومهربيها بحزم ودون تهاون ، لحماية المجتمع  من شرورهم واطماعهم ومنعهم من نشر تلك السموم  بين افراد المجتمع
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