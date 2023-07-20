منازل فقراء بلا أثاث.. وتوفيره حلم تحققه مبادرات العون بالأغوار

هشال العضايله

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الكرك - بعد أن فقدت الأمل بتأمين مستلزمات المنزل الأساسية ومن أبسطها الأجهزة الكهربائية، وجدت أسرة أم أنور التي تقطن بمنطقة الغور الصافي وتعاني ظروفا مالية صعبة في مبادرات العون الاجتماعي طاقة فرج، حققت لها أحلاما طالما انتظرتها وأعاق تحقيقها ضيق الحال.وتقوم مؤسسات وجمعيات أهلية بالأغوار الجنوبية على تنفيذ هذا النوع من المبادرات التي تخفف على سكان اللواء ظروفهم الصعبة وتساعدهم في تحقيق جزء من أحلامهم المنتظرة. تقول أم أنور "أخيرا أصبح في منزلي كراسي للجلوس وغسالة كهربائية، كانت بالنسبة لي حلما يصعب تحقيقه رغم أن هذه الأمور من أولويات الحياة".وتتابع "لسنوات طويلة وأنا أغسل ملابس أفراد أسرتي بطرق يدوية تقليدية، الآن أصبح لدي غسالة كهربائية أدخلت الفرحة لحياتي".ومن بين هذه المبادرات التي يحرص القائمون عليها على إدخال البهجة لمنازل الفقراء مبادرة "ما لا يلزمكم يلزمنا" والتي تقوم بدور كبير في خدمة السكان بالأغوار الجنوبية وتستهدف خدماتها الأسر العفيفة، وتوفر لها احتياجات صعبة المنال في ظل ظروفها الصعبة.ويعتبر لواء الأغوار الجنوبية والذي يضم مناطق غور الصافي وغور المزرعة والحديثة وفيفا والذراع، إحدى مناطق جيوب الفقر بالمملكة، وفق إحصائيات رسمية، والتي تظهر أن نسبة الفقر في اللواء بلغت حوالي %60، ونسبة البطالة %30، ويعمل غالبية السكان بالقطاع الزراعي الذي يشغل %60 من القوى العاملة بدخل مالي متواضع.ووفق عدد من المستفدين من مبادرات العون الاجتماعي بالغور الجنوبي، فإن هذه المبادرات ساهمت في تخفيف الأعباء المالية على الأسر العفيفة.وخلال الأسبوع الماضي، نفذت مبادرة تطوعية استفادت منها أكثر من 500 أسرة بالأغوار الجنوبية وتضمنت توزيع الأثاث المنزلي لمنازل كانت تخلو من الأثاث تماما، إضافة إلى الأدوات والأجهزة الكهربائية الضرورية بالمنزل والتي أصبحت من ضروريات الحياة.وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل إن قطاعا واسعا من السكان بالأغوار الجنوبية باتوا ينتظرون مبادرات العون الاجتماعية كل فترة لتوفير احتياجات أسرهم التي تشكل السند الوحيد لهم في الأوقات الحالية وقد كان لها دور كبير في السابق في مساعدتهم بتلبية الاحتياجات المنزلية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن مبادرة "ما لا يلزمكم يلزمنا"، من المبادرات الناجحة التي تتواصل مع الأسر العفيفة في مناطق سكناها وتساعدها على تأمين احتياجتها الأساسية من أثاث وأدوات منزلية وملابس وأدوات كهربائية وغيرها من الاحتياجات.وقال الهويمل بأنه تم إطلاق بنك الملابس في الأغوار الجنوبية بجهود عدد من القائمين عليه من نشطاء العون الاجتماعي التطوعي، مؤكدا أنه استفاد أكثر من 500 أسرة من سكان الغور الجنوبي من بنك الملابس الذي انطلق في الأغوار الجنوبية في أواخر العام الماضي.وأشاد بجهود مبادرة "ما لا يلزمكم يلزمنا" على دعمها المتواصل لمنطقة الأغوار الجنوبية وإيلاء الأسر العفيفة جل اهتمامها.وقال رئيس جمعية غور الصافي للتنمية الاجتماعية سليمان المرادات إن مبادرة بنك الملابس قد أطلقت في مقر الجمعية، واستفاد منها عدد كبير من الأسر العفيفة بالغور الجنوبي من خلال كشوفات تم إعدادها للاستفادة من المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن المبادرة ركزت على الأسر العفيفة وأصحاب الدخل المتدني، وللأسف هم شريحة واسعة من المواطنين.من جانبها، أكدت أم أحمد من غور المزرعة وهي من المستفيدات من مبادرات توزيع الأثاث المنزلي، أن المبادرة مستمرة بشكل دائم لتقديم العون للسكان بالغور الجنوبي، وهي إحدى أهم الجهات الداعمة والمساندة للأسر العفيفة.وقالت أم قصي إن مبادرة "ما لا يلزمكم يلزمنا" ساهمت في تحسين مستوى معيشة عدد من المستفيدين من المبادرة من خلال توفير مستلزمات المنزل من أثاث وأدوات منزلية وخففت بذلك تكاليف مالية باهظة عن كاهل الأسر.وأكدت أن منزلها كان يخلو من الأثاث المنزلي كالثلاجة وخزائن لحفظ الملابس، ووفرت المبادرات هذه المستلزمات لمنزلها.تقول أم سليم من غور الفيفا والتي تعاني ظروفا مالية صعبة وسط غياب مصدر للدخل، إنها رأت للمرة الأولى في حياتها الغاز المنزلي الذي يستخدم للطبخ بعد طول انتظار من خلال مبادرات العون الاجتماعي، مشيرة إلى أن "الحلم تحقق أخيرا".وكانت مجموعة من المتطوعين ضمن مبادرة العون الاجتماعي " مسار الخير" قد نفذت بداية العام الماضي مبادرات لمساعدة الأسر الفقيرة شملت صيانة منازل كانت أسطحها مهدمة أو مغطاة بالأقمشة وغصون أشجار النخيل بدلا من الإسمنت والحديد، إضافة إلى تقديم مساعدات عينية للأسر تساعدها في توفير الغذاء المناسب لأطفالها.وأكدت الناشطة دلال عباد من المشاركين في جهود العمل التطوعي في مبادرة "ما لا يلزمكم يلزمنا"، بأن هناك أسرا عفيفة في الأغوار الجنوبية تستدعي حالتها المساعدة العاجلة، مشيرة إلى أن تلك الأسر بحاجة لأشياء كثيرة تفتقدها في منازلها وهي ضرورية جدا وخصوصا في ظل طبيعة المنطقة وارتفاع درجات الحرارة صيفا، مؤكدة أنه بعد زيارة هذه الأسر في مواقعها والاطلاع على معاناة أفرادها وظروفهم الصعبة التي يعيشونها في مناطقهم، تبين حتى حاجتهم إلى السكن المناسب والملائم، ناهيك عن الأشياء والاحتياجات الأخرى الضرورية.وقال الناشط محمد القراله إن لواء الأغوار الجنوبية يعتبر أولوية في مبادرات ونشاطات العمل التطوعي باعتباره من أكبر مناطق جيوب الفقر في الأردن، مشددا على أهمية التشبيك مع عدد من المبادرات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير والمحسنيين لخدمة الأسر العفيفة والمحتاجة في المنطقة.