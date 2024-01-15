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مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

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مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

لواء القطرانة- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، الاحتفال الرسمي بيوم الشجرة، الذي أقيم في غابة اليوبيل الفضي بلواء القطرانة في محافظة الكرك.

وأشار العيسوي، خلال الاحتفال، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء، من خلال برامج زراعية تضمن استدامة الغابات، بما فيها الصناعية، واستخدام التقنيات الحديثة، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد مع التعديات عليها، وكذلك الحد من الحرائق، وضرورة الاستجابة السريعة، لمواجهة التعديات والحرائق.

وأكد أهمية التوسع بالمبادرات، التي تزيد من الرقعة الخضراء، وتعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية في مجال الزراعة الحرجية من أجل زيادتها والتوسع بها، لافتا إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة من خلال المدارس والجامعات والمؤسسات والجمعيات.

من جانبه قال الوزير الحنيفات أن هذه الغابة تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في كافة محافظات المملكة، التي تزامنت مع مبادرة تشجير 10 مليون شجرة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة الموفرة للمياه، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة من شركات مثل الشركة الوطنية للدواجن، والتي تمد هذه الغابة بما يصل إلى 500 متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه تم إنشاء مشتل رعوي حرجي وصحراوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف شتلة قابلة للزيادة والتدوير لإنتاج الأنواع المناسبة للمناطق الصحراوية، إلى جانب أن الوزارة عملت على إنشاء غابات ذات أثر اقتصادي في المناطق الشمالية من خلال زراعة أشجار الخروب والسماق، مما يستفيد منه الجمعيات والمجتمع المحلي.

وأشار إلى إطلاق مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة عمل محددة، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.

يشار إلى أن هذه الغابة، ستضم المركز الرئيسي لجمع وتعبئة صوف الأغنام في الصحراء الأردنية، لما لهذا المشروع من تأثير اقتصادي وبيئي.

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