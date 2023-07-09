موسم الحبوب بالكرك.. إنتاج مبشر وآمال بتعويض خسائر سابقة

هشال العضايلة

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مع استلام مركز المحاصيل الحقلية بالجنوب لـ 3 آلاف طن من محصولي القمح والشعير، وتوقع أن يصل المجموع إلى 5 آلاف طن، بعد الانتهاء من عمليات التوريد، يكون المزارعون بذلك قد تجاوزوا شبح الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمين سابقين، كان أشدهما ضررا الموسم الماضي الذي شهد إغلاقا لمركز الاستلام لعدم توريد أي حبة قمح أو شعير.وسجلت زراعة الحبوب الموسم الماضي بالجنوب، سابقة أولى، إثر إغلاق مركز استلام الحبوب لعدم وجود أي كمية لتوريدها من المزارعين، فيما لم تتجاوز كميات الإنتاج الموسم ما قبل الماضي ألف طن فقط.ويأمل مزارعون بأن يعوض الموسم الحالي خسائر الموسمين الماضيين والتي قدروها بأكثر من 10 ملايين دينار، هي كلف زراعة الحقول.وأرجع مزارعو الإنتاج الجيد إلى تحسن الموسم المطري على عكس المواسم السابقة، ورغم التفاوت بإنتاج المحاصيل الحقلية بين مناطق محافظة الكرك، يبقى الإنتاج للموسم الحالي بمجمله جيد.وكان مجلس الوزراء، قرر فتح مراكز استلام المحاصيل الحقلية في محافظات الشمال والوسط والجنوب بداية منتصف شهر أيار (مايو) الماضي، والبدء بشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي الحالي.وقرر المجلس اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار لطن قمح البذار و420 دينارا لقمح المواني، واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 دينارا للطن و370 دينارا لطن الشعير المواني.ووافق المجلس على بيع البذار المحسن من القمح والشعير بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين الموسم المقبل.وجاء القرار وفقا لبيان صدر عن المجلس استمرارا لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية إستراتيجية وخصوصا في ظل الظروف الحالية.ويقدر مدير الصناعة والتجارة بالكرك محمد الصعوب بأن تصل كميات المحاصيل الحقلية من القمح والشعير الذي سيتم توريده إلى مركز الاستلام هذا الموسم بحوالي 5 آلاف طن من القمح والشعير، إضافة إلى تلك الكميات التي يقوم المزارعون بالاحتفاظ بها وتخزينها للاستهلاك أو للبذار للموسم المقبل.ولفت إلى أن المركز استلم حتى الآن زهاء 3200 طن من محصولي القمح والشعير، مشيرا إلى أن سعر شراء المحاصيل الحقلية من القمح والشعير جيد وخصوصا أنه تم رفع السعر خلال العامين الماضيين حرصا على دعم المزارعين بهدف التشجيع على زراعة القمح والشعير، مؤكدا أن هناك اهتماما بزراعة المحاصيل الحقلية لتوفير كميات من أعلاف المواشي التي تزداد أعدادها خلال موسم الحصاد بالكرك.وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن الموسم الحالي يعد جيدا قياسا بالمواسم السابقة، متوقعا أن يحقق المزارعون إنتاجا جيدا من المحاصيل الحقلية يصل إلى حوالي 5 آلاف طن.وأشار إلى أن مساحات واسعة من الحقول لم تحصد بعد، ويمكن أن تزيد كميات الإنتاج.وقال المزارع إبراهيم الضمور من سكان بلدة الغوير، إن الموسم الحالي جيد، وسيعوض خسائر المزارعين التي لحقت بهم على مدار موسمين سابقين، حيث تعرضت زراعة الحبوب لضربة قاسية وتسببت بخسائر مالية كبيرة للمزارعين، وهم يأملون بأن يوقف الموسم الحالي حالة التدهور في قطاع زراعة الحبوب بالكرك.وبين أن مساحات جيدة من الحقول يمكن حصادها وتوفير كميات كبيرة من الشعير وأخرى من القمح وبنسبة أقل من الشعير، مؤكدا أن المزارعين سيوفرون كميات جيدة من الأعلاف لمواشيهم وبيع كميات فائضة من الإنتاج لمركز استلام المحاصيل.وتوقع المزارع عاطر هلسا أن يتم توريد كميات جيدة من المحاصيل الحقلية لمراكز الاستلام هذا الموسم، لافتا إلى أن أسعار شراء المحاصيل جيدة أيضا، ويمكن أن توفر مردودا جيدا للمزارعين وتعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمين ماضيين.